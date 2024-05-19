وقال وزير الداخلية الأوكراني، إيغور كليمنكو، إن خمسة مدنيين قُتلوا، اليوم الأحد، على مشارف خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وأضافت الشرطة الإقليمية: "بين القتلى امرأة حامل في شهرها السابع، فيما أُصيب 16 شخصاً، بينهم طفل ثماني سنوات"، بالإضافة إلى "شرطي ومنقذ جاءا للمساعدة وأُصيبا في ضربة ثانية".

وفي وقت لاحق، أفاد حاكم منطقة خاركيف، أوليغ سينيغوبوف، بمقتل خمسة مدنيين وإصابة تسعة آخرين على الأقل في قصف استهدف قريتَي نوفوسينوف وكيفتشاريفكا.

وسمح هجوم الجيش الروسي في هذه المنطقة، الذي بدأ في 10 مايو/أيار، بعد تكثيف الغارات الجوية، لموسكو بتسجيل أهم مكاسبها الإقليمية خلال عام ونصف العام.

وسيطرت روسيا على 278 كيلومتراً مربعاً بين 9 مايو/أيار والخامس عشر منه في شرق أوكرانيا، لا سيما في منطقة خاركيف، في أكبر اختراق لها منذ سنة ونصف، حسبما أظهر تحليل لبيانات المعهد الأمريكي لدراسة الحرب (ISW).

والجمعة الماضي، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ القوات الروسية تمكنت من التقدم ما بين خمسة وعشرة كيلومترات على طول الحدود الشمالية الشرقية قبل أن توقفها القوات الأوكرانية.

بالمقابل، أعلنت السلطات المعيَّنة من روسيا أنّ شخصاً قُتل وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية طال حافلة ركاب صغيرة في المنطقة الواقعة جنوبي أوكرانيا، الخاضعة لسيطرة موسكو جزئياً.

وقال رئيس السلطة المعيّن من موسكو، فلاديمير سالدو، في منشور على تليغرام إنّه صباح الأحد "أصابت طائرة مسيّرة حافلة صغيرة تقلّ مدنيّين جاؤوا للعمل في قطف الفراولة" في قرية رادينسك.

وأضاف أنّ الهجوم "أدّى إلى مقتل شخص وإصابة عديد من الأشخاص".

وفي منطقة دونيتسك، الواقعة شرقي أوكرانيا وتسيطر عليها روسيا جزئياً أيضاً، أُصيبت امرأة، الأحد، في غارة أوكرانية، حسبما أفاد رئيس بلدية دونيتسك، الموالي لروسيا أليكسي كوليمزين.

وفي جنوب روسيا، أعلنت السلطات المحلية أنّ مصفاة نفط تقع في منطقة كراسنودار اضطرت إلى تعليق أنشطتها، الأحد، إثر هجوم استهدفها بستّ طائرات مسيّرة.