سياسة
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الخارجية التركية: نتابع حادث مروحية الرئيس الإيراني وتحرَّكنا لتقديم الدعم
أبدت وزارة الخارجية التركية استعداد أنقرة لتقديم كل أنواع الدعم حول أعمال البحث والإنقاذ بشأن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي "تعرضت لحادث دفعها إلى هبوط اضطراري".
الخارجية التركية: نتابع حادث مروحية الرئيس الإيراني وتحرَّكنا لتقديم الدعم
الخارجية التركية: نتابع بحزن التطورات المتعلقة بتحطم المروحية في إيران / صورة: AA
19 مايو 2024

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد: "نتابع بحزن التطورات المتعلقة بتحطم المروحية في إيران اليوم 19 مايو/أيار".

وأضافت: "نأمل أن يكون المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، آمنين وبصحة جيدة، وننقل تمنياتنا للشعب الإيراني الشقيق بالشفاء العاجل".

وذكرت الخارجية التركية أنه جرى التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل أنواع الدعم لأنشطة البحث والإنقاذ.

وفي وقت سابق، أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني تعرض مروحية تُقلُّ الرئيس إبراهيم رئيسي، وعدداً من المسؤولين لحادث، بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في افتتاح سد على حدود البلدين.

وذكر التليفزيون أن 3 مروحيات كانت تُقلّ رئيسي والمسؤولين خلال عودتهم، وجرى إرسال فرق الإسعافات الأولية إلى موقع الحادث.

من جانبها، قالت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية إن المروحية التي تعرضت لحادث كانت تُقلّ رئيسي.

فيما ادعت وكالة أنباء فارس أن المروحية التي كانت تُقلّ الرئيس الإيراني هبطت اضطراريّاً بسبب الضباب الكثيف، وأن رئيسي توجه إلى تبريز برّاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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