سياسة
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أردوغان: أحزننا نبأ حادث مروحية الرئيس الإيراني ومستعدون لتقديم كل الدعم
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا مستعدة لتقديم "كل أشكال الدعم" لجهود البحث الإيرانية بعد سقوط طائرة مروحية كانت تُقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد.
أردوغان: أحزننا نبأ حادث مروحية الرئيس الإيراني ومستعدون لتقديم كل الدعم
لقاء يجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي / صورة: Reuters
19 مايو 2024

وأضاف أردوغان في تدوينة على منصة "إكس": "أشعر بحزن عميق إزاء تعرّض مروحية أخي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له لحادث".

وأشار إلى أن تركيا تتابع التطورات من كثب بالتنسيق والتواصل مع السلطات الإيرانية، مبدياً استعداد أنقرة لتقديم جميع أنواع الدعم.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أبدت وزارة الخارجية التركية استعداد أنقرة لتقديم جميع أنواع الدعم حول أعمال البحث والإنقاذ بشأن مروحية "رئيسي" التي "تعرضت لحادث دفعها إلى هبوط اضطراري".

وقالت الوزارة في بيان: "نأمل أن يكون المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، آمنين وبصحة جيدة، وننقل تمنياتنا للشعب الإيراني الشقيق بالشفاء العاجل".

وذكرت الخارجية التركية أنه جرى التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم جميع أنواع الدعم لأنشطة البحث والإنقاذ.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، تعرض مروحية تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، وعدد من المسؤولين لحادث، بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في افتتاح سد على حدود البلدين.

وذكر التلفزيون أن 3 مروحيات كانت تقل رئيسي والمسؤولين خلال عودتهم، وجرى إرسال فرق الإسعافات الأولية إلى موقع الحادث.

من جانبها، قالت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية: "إن المروحية التي تعرضت لحادث كانت تُقل رئيسي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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