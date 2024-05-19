سياسة
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تركيا تحرّك فرق إنقاذ إلى موقع مروحية رئيس إيران.. وعدة دول تعرض المساعدة
سارعت عدة دول، على رأسها تركيا والسعودية وقطر والعراق، اليوم الأحد، بعرض الدعم والاستعداد للمساعدة في عمليات البحث عن المروحية التي كانت تُقلُّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
تركيا تحرّك فرق إنقاذ إلى موقع مروحية رئيس إيران.. وعدة دول تعرض المساعدة
تواصل أعمال البحث عن طائرة الرئيس الإيراني بعد هبوطها اضطراريّاً / صورة: Reuters
19 مايو 2024

ويلف الغموض مصير رئيسي، بعد تعرض مروحية كان على متنها، الأحد، لـ"هبوط صعب" بمحافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب)، واستمرار جهود تحديد مكانها في ظل ظروف جوية غير مواتية، وفق التليفزيون الرسمي.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عن تحرك 6 مركبات تحمل عناصر بحث وإنقاذ من ولايتي "وان" و"أرضروم" باتجاه منطقة حادث المروحية، بناء على طلب من السلطات الإيرانية.

وذكرت "آفاد"، في منشور على منصة "إكس": "إيران طلبت منا مروحية بحث وإنقاذ مزودة بتقنية الرؤية الليلية.. ووقد تحركت 6 مركبات تحمل عناصر بحث وإنقاذ من ولايتي وان وأرضروم باتجاه منطقة حادث المروحية".

وحسب التليفزيون الرسمي الإيراني، تعرضت المروحية، التي كان على متنها رئيسي ومسؤولون, بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، لحادث بعد مشاركة رئيسي نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، افتتاح سدٍّ على حدود البلدين.

وفعّل الاتحاد الأوروبي نظام الخرائط الخاص به لمساعدة إيران في العثور على المروحية.

استعداد للدعم

فيما أعلنت وزارة الخارجية التركية تفعيل الخطوات اللازمة لتأمين كل أنواع الدعم لجهود البحث والإنقاذ عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، وقوف المملكة إلى جانب إيران في هذه الظروف الصعبة، واستعدادها لتقديم أي مساعدة تحتاج إليها الأجهزة الإيرانية".

كما شددت الخارجية الإماراتية على الاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم في عمليات البحث والإنقاذ.

بينما أعرب متحدث الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في بيان، عن قلق بلاده إزاء تعرض المروحية "لحادث هبوط صعب في غابات ديزمار".

وعبَّر الأنصاري عن تمنيات قطر السلامة للرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومرافقيهما، وأعلن استعداد الدوحة التام لتقديم كل أشكال الدعم في عملية البحث.

كذلك وجَّه رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني الجهات المختصة في بلاده لعرض الإمكانات المتوفرة على (الجارة) إيران، للمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني، حسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان: "نتابع بقلق الأنباء المتواترة بشأن الطائرة المروحية المُقِلّة للرئيس الإيراني والوفد المرافق له".

بدوره، أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، استعداد بلاده لتقديم كل أنواع الدعم لأعمال البحث والإنقاذ جوّاً بشأن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي التي "تعرضت لحادث دفعها إلى هبوط اضطراري".

وقال علييف على حسابه في موقع إكس: "أذربيجان، الدولة المجاورة والصديقة والشقيقة، مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم".

وأعربت الخارجية الروسية عن استعداد موسكو لتقديم المساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني والتحقيق في سبب الحادث.

​​​​​​​دعوات بالسلامة

وأعربت حركة حماس، في بيان، عن تضامنها "الكامل مع الجمهورية الإيرانية، قيادة وحكومة وشعباً"، وأضافت: "نسأل الله تعالى الحفظ والسلامة للرئيس الإيراني والوفد المرافق له، وأن يبعد عن الشعب الإيراني الشقيق كلَّ مكروه وسوء".

كما قال رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي اليمنية مهدي المشاط، في بيان: "نتابع بقلق شديد الحادث"، وفق بيان نشرته وكالة أنباء (سبأ) التابعة للجماعة.

وأكد المشاط، في بيان، "الوقوف بجانب الشعب الإيراني وقيادته"، ودعا الله "ألا يري الشعب الإيراني وقيادته أي مكروه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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