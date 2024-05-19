وقالت الوزارة، في بيان، إن ادعاءات "بونتوس" التي أطلقتها الجماعات اليمينية المتطرفة في اليونان بخطاب شعبوي في عام 1994، بعد مرور 75 عاماً على التاسع عشر من مايو/أيار 1919، الذي نقبله باعتباره بداية حرب الاستقلال، لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الخارجية التركية أن "بونتوس" هو مجرد تعريف من العصور القديمة، معتبرة تلك الادعاءات التي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر امتداداً لخطة "فكرة ميجالي" اليونانية "القومية".

ولفتت إلى أن القضية تتلخص بالأساس في استغلال عملية تاريخية بصورة معاكسة، ما جعلها موضع ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وشددت على أن هذه الادعاءات تهدف إلى الإضرار بالعلاقات التركية-اليونانية ووضع القطاعات المعقولة في السياسة اليونانية في موقف صعب.

ونوّهت الخارجية التركية إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين اكتسبت زخْماً إيجابيّاً في الآونة الأخيرة.

وأعربت عن أملها أن تتخذ الحكومة اليونانية موقفاً واضحاً ضد الجهود التي يبذلها بعض السياسيين غير المسؤولين لمنع الأجيال القادمة من العيش في سلام وهدوء.