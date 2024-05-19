وأضافت الوزارة، في بيان، أنه جرى تخصيص طائرة استطلاع مسيّرة من طراز "أقنجي" ومروحية مزودة بتقنية الرؤية الليلية من طراز "كوغار" للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ الإيرانية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة منها تأتي تلبية لطلب من السلطات الإيرانية تلقته عبر وزارة الخارجية التركية.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أعلنت توجّه فريق نحو إيران، للمشاركة في جهود البحث عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي.

وتابعت أن وزارة الخارجية الإيرانية تقدمت بطلب لتزويدها بمروحية مزودة بتقنية الرؤية الليلية، للمشاركة في البحث والإنقاذ.

وأوضحت أن فريقاً مكوناً من 6 مركبات، على متنها 32 عنصراً مدرّباً على البحث والإنقاذ في مناطق جبلية، توجّه من ولايتي وان (جنوب شرق) وأرضروم (شمال شرق)، باتجاه موقع حادث المروحية.

وأشار البيان إلى تأهّب فرق مؤلفة من 15 عنصراً مدربين على البحث والإنقاذ في المناطق الجبلية، في العاصمة أنقرة، وولايتي ديار بكر وقونية، واستعدادها للانتقال إلى موقع الحادث حال استدعى الأمر.

واختتم البيان بأن "آفاد" تواصل متابعة التطورات المتعلقة بحادث مروحية الرئيس الإيراني.

وفي وقت سابق، أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، تعرض مروحية تُقلُّ رئيسي، وعدداً من المسؤولين، لحادث، بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين.

وذكر التليفزيون أن 3 مروحيات كانت تُقلُّ رئيسي والمسؤولين خلال عودتهم، وجرى إرسال فرق الإسعافات الأولية إلى موقع الحادث.

من جانبها، قالت وكالة أنباء "تسنيم"، شبه الرسمية، إن المروحية التي تعرضت لحادث كانت تُقلُّ رئيسي.