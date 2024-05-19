سياسة
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مئات الآلاف يتابعون البثّ الحي للمسيّرة "أقينجي" خلال بحثها عن مروحية رئيسي
يتابع مئات آلاف الأشخاص البثّ الحيّ للمسيّرة التركية "أقينجي"، التي خصصتها أنقرة للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، وبذلك تكون الطائرة الأكثر متابعة في العالم.
مئات الآلاف يتابعون البثّ الحي للمسيّرة "أقينجي" خلال بحثها عن مروحية رئيسي
المسيرة التركية "أقينجي" تدعم جهود البحث والإنقاذ في الأجواء الإيرانية عن مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي / صورة: AA
19 مايو 2024

وتُجري مسيّرة "أقينجي" طلعات فوق الأجواء الإيرانية، حيث تحظى بمتابعة كبيرة من جميع أنحاء العالم منذ إقلاعها، وذلك عبر تطبيق "FlightRadar24".

وخصصت وزارة الدفاع التركية، "أقينجي" ومروحية مزودة بتقنية الرؤية الليلية من طراز "كوغار"، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ عن مروحية الرئيس الإيراني.

وأصبحت المسيّرة التركية "أقينجي" حالياً أكثر طائرة متابعة في العالم، بعدما أظهر التطبيف أنّ نحو مليوني شخص يتابعون مسارها فوق الأجواء الإيرانية.

والأحد، أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، تعرّض مروحية تُقلّ الرئيس رئيسي، وعدد من المسؤولين لحادث، بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في افتتاح سدٍّ على حدود البلدين.

وذكر التليفزيون أنّ 3 مروحيات كانت تُقلّ رئيسي، ومسؤولين خلال عودتهم، وجرى إرسال فرق الإسعافات الأولية إلى موقع الحادث.

من جانبها، قالت وكالة أنباء "تسنيم" (شبه رسمية) إن المروحية التي تعرّضت لحادث كانت تقل رئيسي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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