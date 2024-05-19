وتُجري مسيّرة "أقينجي" طلعات فوق الأجواء الإيرانية، حيث تحظى بمتابعة كبيرة من جميع أنحاء العالم منذ إقلاعها، وذلك عبر تطبيق "FlightRadar24".

وخصصت وزارة الدفاع التركية، "أقينجي" ومروحية مزودة بتقنية الرؤية الليلية من طراز "كوغار"، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ عن مروحية الرئيس الإيراني.

وأصبحت المسيّرة التركية "أقينجي" حالياً أكثر طائرة متابعة في العالم، بعدما أظهر التطبيف أنّ نحو مليوني شخص يتابعون مسارها فوق الأجواء الإيرانية.

والأحد، أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، تعرّض مروحية تُقلّ الرئيس رئيسي، وعدد من المسؤولين لحادث، بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في افتتاح سدٍّ على حدود البلدين.

وذكر التليفزيون أنّ 3 مروحيات كانت تُقلّ رئيسي، ومسؤولين خلال عودتهم، وجرى إرسال فرق الإسعافات الأولية إلى موقع الحادث.

من جانبها، قالت وكالة أنباء "تسنيم" (شبه رسمية) إن المروحية التي تعرّضت لحادث كانت تقل رئيسي.​​​​​​​