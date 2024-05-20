سياسة
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العثور على حطام مروحية رئيسي بعد رصد "أقينجي" التركية مصدر حرارة في المكان
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني فجر الاثنين، العثور على حطام المروحية التي كانت تُقل الرئيس إبراهيم رئيسي، بعد رصد المسيّرة التركية "أقينجي" مصدر حرارة في المكان.
العثور على حطام مروحية رئيسي بعد رصد "أقينجي" التركية مصدر حرارة في المكان
مشاهد لحطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي / صورة: وكالة تسنيم
20 مايو 2024

وقال رئيس الجمعية بير حسين كوليوند في تصريحات صحفية: "عُثر على المروحية ونراها، وجميعنا نتوجه نحو مكان الحادثة. على بعد 2 كيلومتر، والوضع ليس جيداً"، قبل أن تصل الفرق إلى مكان الحطام.

وفي وقت سابق من فجر الاثنين، أعلن الهلال الأحمر، إرسال فرق البحث والإنقاذ إلى منطقتين حددت المُسيّرة التركية "أقينجي" وجود مصدر حرارة فيهما بمحافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب) للبحث عن المروحية.

وكانت وزارة الدفاع التركية خصصت مسيرة "أقينجي" ومروحية مزودة بتقنية الرؤية الليلية من طراز "كوغار"، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ عن مروحية الرئيس الإيراني.

والأحد، أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، تعرّض مروحية تُقلّ الرئيس رئيسي، وعدد من المسؤولين لحادث، بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في افتتاح سدٍّ على حدود البلدين.

وذكر التليفزيون أنّ 3 مروحيات كانت تُقلّ رئيسي، ومسؤولين خلال عودتهم، وجرى إرسال فرق الإسعافات الأولية إلى موقع الحادث.

من جانبها، قالت وكالة أنباء "تسنيم" (شبه رسمية) إن المروحية التي تعرّضت لحادث كانت تُقلّ رئيسي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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