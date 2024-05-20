سياسة
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وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطّم مروحيته شمال غربي البلاد
أعلنت السلطات الإيرانية اليوم (الاثنين)، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين جراء تحطّم طائرة مروحية كانوا على متنها شمال غربي البلاد.
وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطّم مروحيته شمال غربي البلاد
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي / صورة: AP
20 مايو 2024

وأكد محسن منصوري نائب الرئيس الإيراني، على منصة إكس، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، في تحطم المروحية، وكتب: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

كما أكد التليفزيون الرسمي الإيراني وفاة الرئيس رئيسي، ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان، وجميع ركاب تلك المروحية.

كان التليفزيون الإيراني قد أشار إلى أنه "عند العثور على المروحية، لم تكُن هناك أيّ علامة على أنّ ركّاب المروحيّة على قيد الحياة حتّى الآن".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند، العثور على حطام المروحية التابعة للرئيس إبراهيم رئيسي.

وأرسل الهلال الأحمر الإيراني فرق بحث وإنقاذ إلى منطقتين حددت المُسيّرة التركية "أقينجي" وجود مصدر حرارة فيهما بمحافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب) للبحث عن المروحية التي كانت تُقلّ رئيسي.

يُذكر أنّ وزارة الدفاع التركية خصصت مُسيّرة "أقينجي" ومروحية مزودة بتقنية الرؤية الليلية من طراز "كوغار"، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ عن مروحية الرئيس الإيراني.

والأحد، أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني تعرّض مروحية تُقلّ الرئيس رئيسي وعدد من المسؤولين لحادث، بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في افتتاح سدٍّ على حدود البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أنّ 3 مروحيات كانت تُقلّ رئيسي، ومسؤولين خلال عودتهم، وجرى إرسال فرق الإسعافات الأولية إلى موقع الحادث.

ووفقاً لوكالة إرنا، كان من بين ركاب الطائرة المروحية وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وممثل المرشد الأعلى في محافظة أذربيجان الشرقية محمد علي آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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