سياسة
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بعد رصدها مكان حطام مروحية رئيسي.. "أقينجي" تعود إلى تركيا
استكملت المسيرة التركية "أقينجي" صباح الاثنين، عملها بنجاح في رصد مكان حطام المروحية التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، وعادت إلى تركيا.
بعد رصدها مكان حطام مروحية رئيسي.. "أقينجي" تعود إلى تركيا
"أقينجي" استكملت عملها بنجاح وتعود إلى تركيا بعد العثور على طائرة رئيسي / صورة: AA
20 مايو 2024

وأعلنت وكالة تسنيم الإيرانية (شبه رسمية) وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما بتحطم مروحية أمس الأحد في محافظة أذربيجان الشرقية.

كما أكد التليفزيون الرسمي الإيراني وفاة الرئيس ووزير الخارجية بتحطم المروحية.

ووفق تطبيق "FlightRadar24"، دخلت "أقينجي" إلى المجال الجوي التركي بعد مهمتها في إيران.

وفي وقت سابق من فجر الاثنين أعلن التليفزيون الإيراني الرسمي عدم وجود أي علامة حياة بين حطام مروحية رئيسي التي عُثر عليها بعد نتائج مسيرة "أقينجي" التركية.

وكان رئيس الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند، أعلن العثور على حطام المروحية التابعة للرئيس إبراهيم رئيسي.

وأرسل الهلال الأحمر الإيراني فرق بحث وإنقاذ إلى منطقتين حددت المسيرة التركية "أقينجي" وجود مصدر حرارة فيهما بمحافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب) للبحث عن المروحية التي كانت تُقِلّ رئيسي.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع التركية خصّصَت مسيرة "أقينجي" ومروحية مزودة بتقنية الرؤية الليلية من طراز "كوغار"، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ عن مروحية الرئيس الإيراني.

وعبر تطبيق "FlightRadar24" تابع عشرات آلاف الأشخاص مسار المسيرة "أقينجي" خلال عملها في البحث عن مكان المروحية التي كانت تُقِلّ الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

والأحد أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني تعرُّض مروحية تُقِلّ الرئيس رئيسي وعدداً من المسؤولين لحادثة، بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح سدّ على حدود البلدين.

وذكر التليفزيون أن 3 مروحيات كانت تُقِلّ رئيسي ومسؤولين خلال عودتهم، وأُرسلَت فرق الإسعافات الأولية إلى موقع الحادثة.

من جانبها قالت وكالة أنباء تسنيم إن المروحية التي تعرضت لحادثة كانت تُقِلّ رئيسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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