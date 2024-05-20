كان الرئيس رئيسي متوجهاً إلى مدينة تبريز، شمال غربي إيران، بعد عودته من الحدود الأذربيجانية، حيث افتتح سدَّي "قيز قلاسي" و"خودافارين".

وأكد التليفزيون الرسمي الإيراني وفاة الرئيس ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، بتحطم المروحية التي كان على متنها أيضاً إمام جمعة تبريز، آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي، رئيس وحدة حماية الرئيس الإيراني، وعنصر من الحرس الثوري، والطيار، ومساعد الطيار، ومسؤول فني.

تنشئة دينية

وُلد إبراهيم رئيسي، وهو رجل دين محافظ، عام 1960 في حي نوغان في مدينة مشهد، ودرس في الحوزة العلمية في قم، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة الشهيد مطهري.

وبدأ مسيرته المهنية في القضاء عام 1980 حين كان لا يزال في سن صغيرة، وارتقى سريعاً في السلك القضائي، إذ أصبح مساعد النائب العام في طهران ولم يتجاوز عمره 25 عاماً.

أروقة القضاء

وتولى رئيسي النيابة العامة في مدينة كرج، غربي طهران، ثم منصب المدعي العام بكرج في العام ذاته، وفي عام 1985 تولى منصب نائب المدعي العام في طهران، وترقى من منصب المدعي العام في العاصمة في 1994 إلى رئيس المحكمة العليا بحلول 2019.

كما تولى رئيسي منصب رئيس دائرة التفتيش العامة في إيران ما بين 1994 و2004.

خلال الفترة ما بين 2004 و2014 تولى رئيسي منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، وفي أثناء ذلك انتُخب عام 2006 عضواً في "مجلس خبراء القيادة" الذي يتولى مهمة تعيين المرشد الأعلى للثورة أو عزله. وبعد ذلك بعامين تولى منصب نائب رئيس المجلس.

وتدرّج رئيسي في سلك القضاء ليصبح المدعي العام في طهران، وصولاً إلى المدعي العام لإيران عام 2014، وبقي هذا المنصب حتى مارس/آذار 2016 حين تولى إدارة واحدة من أغنى وأهم المؤسسات الدينية في إيران، وهي مؤسسة الإمام رضا التي تحمل اسم "آستان قدس رضوی"، وتشرف على مرقد الإمام الرضا في مشهد.

مرشح رئاسي محافظ

وترشح إبراهيم رئيسي بوصفه مرشحاً محافظاً للانتخابات الرئاسية الإيرانية في السادس من أبريل/نيسان لعام 2017، وخسر في السباق الانتخابي أمام حسن روحاني الذي تمكن من الفوز بولاية ثانية.

وترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021، وفاز برئاسة الجمهورية الإيرانية في يونيو/حزيران 2021، في النسخة الثالثة عشرة للانتخابات الرئاسية خلفاً لحسن روحاني، بعد حصوله على 62% من الأصوات، وبات من وقتها رئيس السلطة القضائية وثامن رئيس جمهورية في إيران، وتولى رئاسة البلاد رسمياً في 4 أغسطس/آب من العام ذاته.

وأولى رئيسي، منذ تولية رئاسة الجمهورية، أولوية للسياسة الخارجية والعلاقات مع دول الجوار، كما وضع نصب عينية معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي ترجع بشكل أساسي إلى العقوبات المفروضة على بلاده.

وسعى رئيسي إلى تحسين الوضع الاقتصادي لإيران من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول المجاورة، عبر تأسيس نظام اقتصادي يحمي النمو الاقتصادي لإيران من الخيارات السياسية الأمريكية، ويعزز تبادلها التجاري مع روسيا والصين.