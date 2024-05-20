وقالت مصادر طبية في مستشفى المعمداني بمدينة غزة، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت اليوم الاثنين 3 منازل بالمدينة ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والإصابات بينهم أطفال في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

ويتعلق الأمر بمنزل في محيط مسجد "الشيخ زكريا" بحيّ الدرج وسط مدينة غزة، وآخر في حي الصبرة جنوبي المدينة، ومنزل ثالث لعائلة العروقي بمنطقة أبو سكندر في حي الشيخ رضوان شمالي غزة، بحسب شهود عيان.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل توغُّلها في مناطق واسعة شماليّ قطاع غزة، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، أوردت مصادر طبية في المستشفى الكويتي، سقوط 4 شهداء وإصابة 7 أشخاص بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف عائلة خفاجة في حي "تل السلطان" غربي مدينة رفح.

وقال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلية بمدينة رفح، حيث تتصاعد أعمدة الدخان من عدة مناطق شرقي المدينة وتُسمع بين حين وآخر أصوات قصف مدفعي واشتباكات متبادلة.

في تطور منفصل، توغلت الآليات العسكرية الإسرائيلية بشكل محدود شرقي مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة شرقي دير البلح تطلق نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين وتنفّذ عمليات تجريف على بعد عشرات الأمتار من السياج الحدودي الفاصل.

وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات توغل مشابهة على فترات متقاربة في المناطق القريبة من السياج الحدودي الشرقي لقطاع غزة بهدف إجراء عمليات تمشيط بالمنطقة.

تحذير من التصعيد

في السياق نفسه حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن "تصعيد القتال في شمال غزة سيعرض الوصول إلى معبر إيرز (بيت حانون) للخطر، ويهدّد التقدم المُحرَز في إيصال مزيد من المساعدات إلى شماليّ القطاع".

وعبّر "الأغذية العالمي" في منشور على منصة إكس، عن القلق إزاء "أوامر الإخلاء (التهجير) الأخيرة في مناطق شمال غزة باعتبارها علامة على التصعيد المتوقع في القتال".

وشدّد على ضرورة "الوصول الآمن والمستدام إلى غزة وعبرها لتقديم المساعدات بهدف منع المجاعة".

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 114 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.