سياسة
3 دقيقة قراءة
غزة.. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية و"الأغذية العالمي" يحذّر من مجاعة
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 227، مكثفاً غاراته على شرقي مدينة دير البلح، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
غزة.. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية و"الأغذية العالمي" يحذّر من مجاعة
القصف الإسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة / صورة: AA
20 مايو 2024

وقالت مصادر طبية في مستشفى المعمداني بمدينة غزة، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت اليوم الاثنين 3 منازل بالمدينة ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والإصابات بينهم أطفال في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

ويتعلق الأمر بمنزل في محيط مسجد "الشيخ زكريا" بحيّ الدرج وسط مدينة غزة، وآخر في حي الصبرة جنوبي المدينة، ومنزل ثالث لعائلة العروقي بمنطقة أبو سكندر في حي الشيخ رضوان شمالي غزة، بحسب شهود عيان.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل توغُّلها في مناطق واسعة شماليّ قطاع غزة، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، أوردت مصادر طبية في المستشفى الكويتي، سقوط 4 شهداء وإصابة 7 أشخاص بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف عائلة خفاجة في حي "تل السلطان" غربي مدينة رفح.

وقال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلية بمدينة رفح، حيث تتصاعد أعمدة الدخان من عدة مناطق شرقي المدينة وتُسمع بين حين وآخر أصوات قصف مدفعي واشتباكات متبادلة.

في تطور منفصل، توغلت الآليات العسكرية الإسرائيلية بشكل محدود شرقي مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة شرقي دير البلح تطلق نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين وتنفّذ عمليات تجريف على بعد عشرات الأمتار من السياج الحدودي الفاصل.

وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات توغل مشابهة على فترات متقاربة في المناطق القريبة من السياج الحدودي الشرقي لقطاع غزة بهدف إجراء عمليات تمشيط بالمنطقة.

تحذير من التصعيد

في السياق نفسه حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن "تصعيد القتال في شمال غزة سيعرض الوصول إلى معبر إيرز (بيت حانون) للخطر، ويهدّد التقدم المُحرَز في إيصال مزيد من المساعدات إلى شماليّ القطاع".

وعبّر "الأغذية العالمي" في منشور على منصة إكس، عن القلق إزاء "أوامر الإخلاء (التهجير) الأخيرة في مناطق شمال غزة باعتبارها علامة على التصعيد المتوقع في القتال".

وشدّد على ضرورة "الوصول الآمن والمستدام إلى غزة وعبرها لتقديم المساعدات بهدف منع المجاعة".

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 114 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us