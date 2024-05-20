ونعت الحكومة الإيرانية اليوم الاثنين رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، بُعَيد العثور على المروحية التي كان فيها وتعرضت لحادثة الأحد في منطقة جبلية شمال غربيّ الجمهورية الإسلامية.

فرنسا وإيطاليا وإسبانيا

فرنسا قدّمت تعازيها للجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة رئيسي، حسبما أفاد به بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية. وقالت الوزارة إنّ باريس "تعرب أيضاً عن تعازيها لعائلات ضحايا هذا الحادث" الذي أودى برئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان و7 آخرين في تحطّم مروحية بشمال غرب الجمهورية الإسلامية.

فيما أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عبر شبكة "كانالي 5" عن "تضامن بلادها مع إيران حكومة وشعباً"، آملة في "أن تلتزم القيادة الإيرانية المستقبلية تحقيق الاستقرار وتهدئة الوضع في المنطقة".

كما قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس لـ"راديو كادينا سير"، "رئيسي كان شخصية مهمة للغاية في إيران، لذا سنتابع بعناية فائقة الإجراءات التي ستتخذها إيران".

الصين

واعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ أن وفاة رئيسي في حادث تحطم مروحية تشكّل "خسارة كبيرة" للشعب الإيراني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين في مؤتمر صحفي إن الرئيس شي جين بينغ اعتبر أن "وفاته المأسوية خسارة كبيرة للشعب الإيراني، وأن الشعب الصيني فقد صديقاً جيداً".

اليابان

وعبر رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا عن حزنه الشديد لنبأ وفاة الرئيس الإيراني، وقدم التعازي لإيران حكومة وشعباً باسم الحكومة والشعب اليابانيين. وقال الناطق باسم الحكومة اليابانيّة يوشيماسا هاياشي إن اليابان "تشعر بحزن عميق" وتقدم تعازيها الصادقة للشعب الإيراني.

سريلانكا وجنوب إفريقيا

ووصف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الحادثة التي أودت بحياة الرئيس الإيراني بأنها "مأساة غير عادية، لا يمكن تخيلها".

فيما أعرب الرئيس السريلانكي رانيل ويكريمسينغه عن "تعازيه الصادقة لعائلات المفقودين وحكومة إيران وشعبه".

لبنان

وأعلن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، الحداد الرسمي على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لـ3 أيّام.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الخبر بالقول: "أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة تحمل الرقم 2024/18 بإعلان الحداد الرسمي ثلاثة أيام على وفاة المغفور له رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".

قطر

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في تغريدة بحسابه بمنصة إكس: "صادق التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعباً في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والمسؤولين المرافقين في حادث المروحية الأليم".

من جهته قدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التعازي للحكومة الإيرانية وشعبها بحادثة الوفاة، وقال السوداني: "ببالغ الحزن وعظيم الأسى، تلقينا نبأ وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما، خلال حادث تحطم الطائرة المؤسف في شمال إيران".

وأضاف: "نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي، وإلى إيران حكومة وشعباً، ونعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني بهذه الفاجعة الأليمة".

مصر

وقال بيان للرئاسة المصرية إن "مصر تعزّي إيران في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي وتعرب عن تضامنها مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل".

وأضاف أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرب عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيراني".

الإمارات

بدوره قدّم رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعازيه عبر منصة إكس قائلاً: "خالص العزاء وعميق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعباً، في وفاة الرئيس ووزير الخارجية ومرافقيهما في حادث أليم".

وأضاف: "ندعو الله لهم بالرحمة ولعائلاتهم الكريمة بالصبر والسلوان، ونؤكّد تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة".

الأردن

قدّم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تعازيه إلى الشعب الإيراني قائلاً، عبر منصة إكس: "أتقدم بأحرّ التعازي للأشقاء بالجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وحكومةً وشعباً بوفاة الأخ الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الأخ حسين أمير عبد اللهيان، والمرافقين لهما، رحمهم الله جميعاً".

وأضاف: "نتضامن مع الأشقاء في إيران بهذا الظرف الصعب".

العراق

قدّم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التعازي إلى الشعب الإيراني والمرشد علي خامنئي.

وقال: "نُعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني الشقيق ومع الإخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية بهذه الفاجعة الأليمة".

وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن "حكومة البلاد أعلنت الحداد العام لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه، غداً الثلاثاء".

عُمان

قدّم السلطان العماني هيثم بن طارق، تعازيه للشعب الإيراني والمرشد الأعلى في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن "سلطان عمان هيثم بن طارق أرسل برقية تعزية إلى المرشد الأعلى الإيراني في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له".

باكستان

وأعلنت باكستان يوم حداد وتنكيس العلم احتراماً للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين لقوا حتفهم في تحطم المروحية. كما قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في منشور على منصة إكس: "نُعرب عن خالص تعازينا وتعاطفنا مع إيران في هذه الخسارة الفادحة. الأمة الإيرانية العظيمة ستتجاوز هذه المأساة بشجاعتها المعتادة".

أذربيجان

وبعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ببرقية تعزية إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، في وفاة رئيسي وعبد اللهيان في حادث التحطم.

وقال علييف في برقيته إن "الشعب الإيراني فقد رجل دولة بارزاً تَمثَّل بشخص الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي خدم بلاده بإخلاص طوال حياته. وستظل ذكراه العزيزة حية في قلوبنا دائماً".

روسيا

بدوره، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن تعازيه للشعب الإيراني في وفاة رئيسي ووزير خارجيته، وقال إنهما صديقان حقيقيان وموثوقان لروسيا.

وجاء في برقية التعازي لوزير الخارجية الروسي التي نقلتها وكالة الأنباء الروسية: "سنتذكر دائماً هذه الشخصيات السياسية البارزة بوصفهم وطنيين حقيقيين للجمهورية الإسلامية، ممن دافعوا بحزم عن مصالح دولتهم وضحّوا بحياتهم في خدمة الوطن".

الهند

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في منشور على منصة إكس، عن "حزن عميق وصدمة"، وقال إنه يقدم "تعازيه الصادقة للشعب الإيراني".

ماليزيا

قال رئيس الوزراء أنور إبراهيم، على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يشعر بـ"حزن عميق"، مؤكداً أن بلاده ستحترم التزامها تجاه إيران بتعزيز العلاقات بينهما "من أجل خير شعبنا والعالم الإسلامي".

اليابان

قال الناطق باسم الحكومة اليابانيّة يوشيماسا هاياشي، إن اليابان "تشعر بحزن عميق" وتقدم تعازيها الصادقة للشعب الإيراني.

الاتحاد الأوروبي

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاثنين، عن "التعازي الصادقة" للاتحاد الأوروبي بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين، وكتب ميشال على منصة إكس: "يعرب الاتحاد الأوروبي عن تعازيه الصادقة لوفاة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان والأعضاء الآخرين في وفدهم والطاقم في حادث مروحية".

حركة حماس

في سياق متصل، قدمت حركة حماس في بيانٍ: "المواساة والتضامن إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، وإلى الحكومة، والشعب بإيران، في وفاة رئيسي، وعبد اللهيان، إثر الحادثة المؤسفة والفاجعة الأليمة، في سقوط المروحية التي كانت تُقلهم".

وأضافت: "نعرب عن مشاركتنا الشعب الإيراني الشقيق مشاعر الحزن والألم، وعن تضامننا الكامل مع إيران في هذا الحادث الأليم والمُصاب الجلل"، وذكرت أن ضحايا هذا الحادث "لهم مواقف مشرّفة في دعم قضيّتنا الفلسطينية، ومساندة نضال الشعب الفلسطيني المشروع ضدّ الكيان الصهيوني".

حزب الله

حزب الله اللبناني نعى بدوره الرئيس والمسؤولين الإيرانيين الذين قضوا في الحادث قائلاً إنه كان "حامياً لحركات المقاومة"، وقال الحزب في بيان: "لقد عرفنا سماحة الرئيس الشهيد عن قرب منذ زمن طويل فكان لنا أخاً كبيراً وسنداً قوياً ومدافعاً صلباً عن قضايانا وقضايا الأمة وفي مقدمها القدس وفلسطين وحامياً لحركات المقاومة".

جماعة الحوثي

كما قدم رئيس المجلس الأعلى لجماعة الحوثي باليمن، مهدي المشاط، التعازي والمواساة في وفاة الرئيس الإيراني، حسبما نقلت وكالة أنباء سبأ التابعة للجماعة، ووصف الحادثة بأنها "فقدان مؤلم"، مؤكداً "الوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والثقة الكاملة بقدرتها على الصبر وتجاوز الصعوبات".

والاثنين، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بحادث تحطم مروحية الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب)، في طريق عودتهما من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان الأحد، بمشاركة الرئيس علييف.

وكشفت عن موقع تحطم المروحية، طائرة مُسيَّرة تركية من طراز "أقينجي" شاركت في أعمال البحث بناءً على طلب إيراني من السلطات التركية، واستطاعت فرق الإنقاذ الوصول إلى حطام المروحية بعد جهود استمرت 15 ساعة.

ويعد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ محافظة تبريز مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي هاشم، أبرز الشخصيات التي توفيت في الحادث بجانب الرئيس إبراهيم رئيسي، كما توفي في الحادث، اثنان من كبار الضباط العسكريين في الحرس الثوري، وطاقم المروحية المكون من ثلاثة أفراد.