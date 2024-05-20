سياسة
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بعد أداء اليمين.. رئيس تايوان الجديد يدعو الصين إلى إنهاء "الترهيب"
حثّ الرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ تي،  الصين على إنهاء ما وصفه بـ"محاولات الترهيب" ضد بلاده، وذلك خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية رئيساً لتايوان، اليوم الاثنين في القصر الرئاسي بالعاصمة تايبيه.
بعد أداء اليمين.. رئيس تايوان الجديد يدعو الصين إلى إنهاء "الترهيب"
رئيس تايوان الجديد في أثناء مراسم أداء اليمين الدستورية / صورة: Reuters
20 مايو 2024

وقال لاي في خطاب التنصيب خلال مراسم حضرتها عشرات الوفود الأجنبية، إن على الصين "أن توقف ترهيبها السياسي والعسكري ضد تايوان وأن تتقاسم معها المسؤولية العالمية بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وكذلك المنطقة بأسرها وضمان تحرير العالم من الخوف من الحرب".

وأكّد رئيس تايوان الجديد أن بلاده ترفض "الخضوع لتأثير قوى خارجية"، وأضاف: "أريد أيضاً أن أشكر مواطنيّ على رفضهم التأثر بقوى خارجية ودفاعهم الحازم عن الديمقراطية"، مؤكداً أن "العصر المجيد للديمقراطية التايوانية وصل".

كما أشار لاي إلى أهمية تعزيز الدفاع في البلاد قائلاً: "في مواجهة عديد من التهديدات ومحاولات التسلّل، ينبغي لنا إظهار تصميمنا على الدفاع عن بلادنا وزيادة استعدادنا الدفاعي وتعزيز إطارنا القانوني من حيث الأمن القومي".

وسبق أن وصف لاي تشينغ تي، المنتمي مثل الرئيسة المنتهية ولايتها تساي إنغ وين، إلى الحزب الديمقراطي التقدمي، نفسه بأنه "عامل براغماتي من أجل استقلال تايوان".

وأثارت صراحة لاي وموقفه بشأن استقلال بلاده غضب الصين، التي وصفته بأنه "انفصالي خطير" يقود تايوان إلى "الحرب والانحدار"، بعدما اتسمت فترة ولاية الرئيسة السابقة، تساي إنغ-وين التي استمرت ثمانية أعوام بتدهور العلاقات مع بكين.

وأدّت هسياو بي خيم نائبة الرئيس الجديد، اليمين الدستورية في الحفل ذاته، الذي دُعيَ فيه 51 وفداً دولياً من بينهم الولايات المتحدة واليابان وكندا، وحضر ثمانية رؤساء دول لإظهار دعمهم للديمقراطية التايوانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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