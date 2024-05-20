سياسة
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أردوغان يُعزّي الشعب الإيراني في وفاة رئيسي وضحايا حادثة تحطم الطائرة
نعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الاثنين)، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين، عقب وفاتهم في حادثة تحطم طائرة هليكوبتر، أمس (الأحد).
أردوغان يُعزّي الشعب الإيراني في وفاة رئيسي وضحايا حادثة تحطم الطائرة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي / صورة: AA
20 مايو 2024

وقال أردوغان في منشور على منصة إكس: "أدعو الله عز وجل أن يرحم زميلي العزيز وأخي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، الذي علِمنا للأسف أنه توفي في حادثة تحطم طائرة هليكوبتر".

وأضاف في المنشور: "كما أتمنى الرحمة من الله لوزير الخارجية الإيراني والآخرين الذين فقدوا أرواحهم في نفس المروحية التي سقط فيها الرئيس الراحل".

وقال الرئيس التركي: "أتقدم بأحرّ التعازي للشعب والحكومة الإيرانية الشقيقة، خصوصاً للمرشد الأعلى السيد علي خامنئي، وسائر عائلات المتوفين".

وأكد أردوغان أن تركيا ستقف إلى جانب إيران في هذه الأوقات الصعبة والحزينة، كما فعلنا مرات عديدة.

وأعلن التليفزيون الإيراني، الاثنين، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما بتحطم المروحية.

مصدر:TRT عربي
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