وقال أردوغان في منشور على منصة إكس: "أدعو الله عز وجل أن يرحم زميلي العزيز وأخي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، الذي علِمنا للأسف أنه توفي في حادثة تحطم طائرة هليكوبتر".

وأضاف في المنشور: "كما أتمنى الرحمة من الله لوزير الخارجية الإيراني والآخرين الذين فقدوا أرواحهم في نفس المروحية التي سقط فيها الرئيس الراحل".

وقال الرئيس التركي: "أتقدم بأحرّ التعازي للشعب والحكومة الإيرانية الشقيقة، خصوصاً للمرشد الأعلى السيد علي خامنئي، وسائر عائلات المتوفين".

وأكد أردوغان أن تركيا ستقف إلى جانب إيران في هذه الأوقات الصعبة والحزينة، كما فعلنا مرات عديدة.

وأعلن التليفزيون الإيراني، الاثنين، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما بتحطم المروحية.