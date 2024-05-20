وقال المتحدث باسم المجلس هادي طحان نظيف، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إن "هيئة مؤلفة من رؤساء السلطة القضائية والتشريعية والنائب الأول لرئيس الجمهورية ستتولى صلاحيات رئيس البلاد، وسيتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوماً".

وأضاف نظيف أن "الدستور الإيراني يراعي الأحكام اللازمة للمستجدات، وبالتالي، وبموافقة قائد الثورة الإسلامية، سيتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية صلاحيات ومهامّ رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أنه "وفقاً لما قاله قائد الثورة الإسلامية فلن يكون في إدارة البلاد أي خلل أو مشكلة، وذلك بفضل الترتيبات والإجراءات القانونية المعتمدة في هذه الظروف".

وتنصّ المادة 131 من الدستور الإيراني على طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، "إذ تنصّ على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولّى النائب الأول للرئيس أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتّع بصلاحياته بموافقة قائد الثورة الإسلامية"، بحسب الوكالة.

كما تشير المادة 131 إلى أنه "على هيئة مؤلَّفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية أن يعملوا على اتخاذ الترتيبات اللازمة ليُنتخَب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يوماً على أقصى تقدير".

وعُقد اليوم الاثنين اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الإيراني، برئاسة النائب الأول للرئيس، محمد مخبر، وهو الاجتماع الأول بعد تولّي مخبر مهامّ رئيس البلاد.