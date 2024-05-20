وقال فيدان في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس: "نشعر بحزن عميق إزاء نبأ وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان".

وأضاف الوزير التركي: "أشاطر الشعب الإيراني الصديق والشقيق الألم العميق"، مردفاً: "رحم الله من فقدوا أرواحهم، وأقدم التعازي لأسرهم المكلومة".

وأثنى فيدان على نظيره الإيراني بالقول: "أتذكر باعتزاز مساهمات (وزير الخارجية) عبد اللهيان، الذي أُتيحت لي الفرصة للعمل معه بشكل وثيق خلال الفترة الحرجة التي مرَّت بها منطقتنا، لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا".

والاثنين، أعلن التليفزيون الإيراني الرسمي وفاة الرئيس، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما بحادث تحطم مروحية، أمس الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية، في طريق عودتهما من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان، بمشاركة الرئيس علييف.

وكشفت عن موقع تحطم المروحية، طائرة مُسيرة تركية من طراز "أقينجي" شاركت في أعمال البحث بناءً على طلب إيراني من السلطات التركية، واستطاعت فرق الإنقاذ الوصول إلى حطام المروحية بعد جهود استمرت 15 ساعة.

ويعد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ محافظة تبريز مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي هاشم، أبرز الشخصيات التي توفيت في الحادثة بجانب الرئيس، كما توفي في الحادثة اثنان من كبار الضباط العسكريين في الحرس الثوري، وطاقم المروحية المكون من ثلاثة أفراد.