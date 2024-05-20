وقدّم رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، تعازيه للشعب الإيراني في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس، وقال: "أتقدم بالتعازي للشعب الإيراني الصديق والشقيق ولكل أسر الضحايا".

وأضاف المسؤول التركي: "أتمنى الرحمة من الله لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبد اللهيان، ومَن فقدوا أرواحهم، الذين قضوا في حادثة تحطم المروحية".

وأعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن تعازيه للشعب الإيراني إثر الحادثة، وقال في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس: "نشعر بحزن عميق إزاء نبأ وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان".

وأضاف الوزير التركي: "أشاطر الشعب الإيراني الصديق والشقيق الألم العميق"، مردفاً: "رحم الله من فقدوا أرواحهم، وأقدّم التعازي لأسرهم المكلومة".

وأثنى فيدان على نظيره الإيراني بالقول: "أتذكر باعتزاز مساهمات (وزير الخارجية) عبد اللهيان، الذي أُتيحت لي الفرصة للعمل معه بشكل وثيق خلال الفترة الحرجة التي مرّت بها منطقتنا، لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا".

من جهته قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، في رسالة تعزية نشرها عبر منصة إكس: "أدعو الله أن يرحم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي توُفّي في حادثة مأساوية، وأتقدم بأحر التعازي لعائلته والشعب الإيراني الصديق والشقيق".

وأضاف: "كما أتقدم بالتعازي في وفاة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والآخرين الذين توُفّوا في الحادثة نفسها".

وفي وقت سابق الاثنين نعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، عقب وفاتهم في حادثة تحطم المروحية.

وقال أردوغان في رسالة تعزية على منصة إكس: "أدعو الله عزّ وجل أن يرحم زميلي العزيز وأخي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، الذي علِمنا للأسف أنه توُفّي في حادثة تحطم طائرة هليكوبتر".

وأضاف في المنشور: "كما أتمنى الرحمة من الله لوزير الخارجية الإيراني والآخرين الذين فقدوا أرواحهم في نفس المروحية التي سقط فيها الرئيس الراحل".

وقال الرئيس التركي: "أتقدم بأحرّ التعازي للشعب والحكومة الإيرانية الشقيقة، خصوصاً للمرشد الأعلى السيد علي خامنئي، وسائر عائلات المتوفَّين".

وأكّد أردوغان أن "تركيا ستقف إلى جانب إيران في هذه الأوقات الصعبة والحزينة، كما فعلنا مرات عديدة".

وأعلن التليفزيون الإيراني الاثنين، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بتحطم المروحية.