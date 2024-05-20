سياسة
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"التهاب في الرئة".. الديوان الملكي السعودي يعلن الحالة الصحية للملك سلمان
كشفت السلطات السعودية أمس الأحد، الحالة الصحية للملك سلمان بن عبد العزيز (88 عاماً)، إذ تَبيَّن أنه يعاني التهاباً في الرئة، يتطلب خضوعه لبرنامج علاجي.
"التهاب في الرئة".. الديوان الملكي السعودي يعلن الحالة الصحية للملك سلمان
العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود. / صورة: Reuters
20 مايو 2024

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلاً عن بيان الديوان الملكي، إنه بعد إجراء فحوص طبية للملك سلمان بالعيادة الملكية في قصر السلام بجدة، "تَبيَّن وجود التهاب في الرئة، وقرّر الفريق الطبي خضوعه لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب".

وفي وقت سابق أصدر الديوان الملكي بياناً قال فيه إن العاهل السعودي يعاني "ارتفاعاً في درجة الحرارة وألماً في المفاصل".

وتُعتبر الفحوص الطبية الجارية، الثانية للملك سلمان خلال أقلّ من شهر.

في سياق متصل، أعلن الناطق باسم الحكومة اليابانيّة اليوم الاثنين، أنّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجّل زيارته التي كانت مقرَّرة هذا الأسبوع إلى اليابان، بسبب "الحالة الصحّية" لوالده.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحفي، إن زيارة بن سلمان المقرَّرة في 20 مايو/أيار الجاري والتي كان مفترضاً أن تجري من الاثنين حتى الخميس، "ستُعاد جدولتها بين البلدين".

ويقود العاهل السعودي بلاده منذ 2015، لكن يبقى نجله وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، البالغ 38 عاماً، الحاكم الفعلي للبلاد الذي يدير شؤونها العامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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