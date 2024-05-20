وأشار فيدان، في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، في العاصمة إسلام آباد، إلى أن إسرائيل "تجر المنطقة بأكملها إلى حرب شاملة من خلال بحثها عن النصر الكامل".

وأضاف أن إسرائيل "تجاوزت الخطوط الحمراء للضمير الإنساني"، وذلك في ظل المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد فيدان أنّ تركيا تستخدم السبل الدبلوماسية كافة وستبذل ما بوسعها من أجل وقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة. قائلاً :"لو لم يكن خلف إسرائيل دعم سياسي وعسكري ما أمكنها مواصلة هذه الحرب".

وانتقد وزير الخارجية التركي الدول الداعمة لإسرائيل قائلاً :"نُدين من كانوا شركاء في هذه الجريمة (جرائم إسرائيل في غزة) ويحاضرون في الآخرين باستمرار عن حقوق الإنسان والديمقراطية".

وجدد فيدان دعوات بلاده إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مطالباً الدول "التي تدافع عن جرائم إسرائيل بالعدول عن خطئها".

في سياق لقاء نظيره الباكستاني، تبادل الجانبان الأفكار حول الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، كما شدد فيدان على أن التنسيق بين تركيا وباكستان سيستمر في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وفي مختلف المنصات الدولية.

ويتواجد فيدان بالعاصمة إسلام أباد في إطار زيارة رسمية إلى باكستان، والتقى في وقت سابق الاثنين رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلَّفت نحو 115 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.