سياسة
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"مجرمو حرب".. الجنائية الدولية بصدد إصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت
أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان اليوم الاثنين، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
"مجرمو حرب".. الجنائية الدولية بصدد إصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت
مبنى المحكمة الجنائية الدولية في هولندا / صورة: AA
20 مايو 2024

وأضاف خان في بيانٍ أن "لديه أسباب معقولة للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتكبة على أراضي فلسطين في قطاع غزة، اعتباراً من 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الأقل".

وتضمنت الجرائم "تجويع المدنيين... باعتباره جريمة حرب"، و"التسبب عمداً في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة"، و"القتل العمد"، و"توجيه الهجمات عمداً ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب"، و"الإبادة و/أو القتل"، حسب البيان نفسه.

وأشار المدعي العام أيضاً إلى "الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية"، و"الأفعال غير الإنسانية الأخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية"، بناءً على الأدلة التي جمعها مكتبه وفحصها.

وقال خان إننا "نؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية جرى ارتكابها جزءاً من هجوم منهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملاً بسياسة الدولة".

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً برياً على رفح، وأعلن في اليوم التالي السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر، مما تسببه بإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.

وزاد إغلاق معبر رفح معاناة سكان قطاع غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، أجبرت الحرب الإسرائيلية نحو مليونين منهم على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في إمدادات الماء والغذاء والدواء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة، خلفت نحو 115 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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