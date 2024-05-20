سياسة
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غالانت يبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي باعتزام إسرائيل توسيع عملية رفح
أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاثنين، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عزم إسرائيل توسيع هجومها البري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد زعمه إجراء تعديلات "لإجلاء السكان وتوفير الاستجابة الإنسانية الكافية".
غالانت يبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي باعتزام إسرائيل توسيع عملية رفح
غالانت يبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي باعتزام إسرائيل توسيع عملية رفح / صورة: وسائل إعلام عبرية
20 مايو 2024

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن غالانت استضاف سوليفان، في مكتبه بتل أبيب، وعقدا اجتماعاً موسعاً بمشاركة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ومسؤولين آخرين.

وحسب البيان، بحث الجانبان سير الحرب في قطاع غزة، والجهود المختلفة لإعادة المحتجزين (بغزة)، وكذلك "الحاجة إلى إبراز قوة العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة في مواجهة العدوان الإيراني من أراضيها وعبر وكلائها".

وعرض غالانت على سوليفان ما زعم أنها "تعديلات أجرتها إسرائيل لإجلاء السكان من منطقة رفح، وتوفير الاستجابة الإنسانية الكافية".

والاثنين، أكدت "الأونروا" أنه "في كل مرة تُشرد فيها عائلات (فلسطينية)، تتعرض حياتها لخطر جسيم، ويضطرون إلى ترك كل شيء خلفهم، بحثاً عن الأمان، لكن لا منطقة آمنة".

وفي 7 مايو/أيار الجاري، أعلنت إسرائيل سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر، مما تسبب بإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.

وزاد إغلاق المعبر من معاناة سكان قطاع غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، أجبرت الحرب الإسرائيلية نحو مليونين منهم على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في إمدادات الماء والغذاء والدواء.

وصباح الاثنين، التقى سوليفان مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الذي دعا مراراً إلى رحيل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، ولا سيما القضاء على حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.

وتقدر تل أبيب أن 128 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وقادماً من السعودية، وصل سوليفان إلى إسرائيل الأحد، والتقى مسؤولين بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن الأخير بحث مع سوليفان الأحد "مواصلة الحرب بغزة، ولا سيما في رفح، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة والاتصالات لاسترجاع المخطوفين والأوضاع على الجبهة الشمالية".

وحضر اللقاء كل من وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس هيئة الأمن القومي تساحي هانغبي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بريت مكغورك، حسب البيان.

وفي 6 مايو/أيار الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً برياً على رفح، تسبب بنزوح 810 آلاف فلسطيني حتى الاثنين، حسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلفت نحو 115 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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