وقال قورتولموش: "إننا ندخل عهداً فيه التعاون بين دول العالم التركي في كل المجالات أكثر أهمية مما كان في الأمس".

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين تركيا وكازاخستان وصلت إلى مستوى تعاون استراتيجي رفيع المستوى، وستستمر في الزيادة في كل المجالات، وخصوصاً في التجارة والاقتصاد.

وأعرب عن أمله في أن يرتفع حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت ممكن بما يتوافق مع الهدف الذي حدده رئيسا البلدين.

ولفت إلى أن الشركات التركية نفذت استثمارات في كل المجالات بكازاخستان، وأسهمت مساهمة كبيرة في تنميتها.

وقال: "أرى أن تعاوننا في مجالات الدفاع والطاقة والنقل والزراعة وصل إلى نقطة ملحوظة".

وشدد على أهمية مشروع دار صناعة السفن على بحر قزوين الذي يُنفذ بشكل مشترك بين الطرفين التركي والكازاخستاني بالقطاعين العام والخاص.

وأعرب قورتولموش عن تقديره لنهج السياسة الخارجية الذي تنفذه كازاخستان، وأهمية وحدة وتضامن العالم التركي الذي يبلغ عدد سكانه ما يقرب من 300 مليون نسمة، ينتشرون على مساحة جغرافية واسعة تقع فيها منطقة القوقاز ودول أوروبية أخرى.

من جانبه قال رئيس برلمان كازاخستان كوشانوف أن زيارة قورتولموش ستساعد في زيادة التعاون الثنائي والتعاون بين برلمانَي البلدين.

وفي معرض تذكيره بأن تركيا وكازاخستان شريكان استراتيجيان، قال كوشانوف إنهم يعرفون دعم تركيا لكازاخستان، وإنهم سعيدون برؤية علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين تتوطد يوماً بعد يوم.