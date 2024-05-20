سياسة
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حماس تطالب الجنائية الدولية بتوقيف "كل مجرمي الحرب" بإسرائيل
طالبت حركة حماس الفلسطينية اليوم الاثنين، المدعي العام للجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق "كل مجرمي الحرب" من قادة إسرائيل وإلغاء مذكرات التوقيف بحقّ قادة المقاومة.
حماس تطالب الجنائية الدولية بتوقيف "كل مجرمي الحرب" بإسرائيل
نتنياهو في اجتماع مع غالانت - أرشيفية / صورة: Getty Images
20 مايو 2024

واستنكرت حماس في بيان عبر منصة تليغرام بشدة محاولات المدعي العام للجنائية الدولية "مساواة الضحية بالجلاد" عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية "دون أساس قانوني".

وأضافت أن "مذكرات التوقيف والاعتقال (المرتقب صدورها) من الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل جاءت متأخرة 7 أشهر بعد ارتكاب آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

وتضمنت الجرائم "تجويع المدنيين باعتباره جريمة حرب"، و"التسبب عمداً في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة"، و"القتل العمد"، و"توجيه الهجمات عمداً ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب"، و"الإبادة و/أو القتل"، حسب بيان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة، خلفت نحو 115 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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