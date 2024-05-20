وفي وقت سابق الاثنين أعلن مدعي عام المحكمة كريم خان أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حركة حماس، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".

وقال خان، في بيان: "لدينا أدلة أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب في فلسطين منها القتل العمد وتجويع المدنيين".

وقال سموتريتش مهدداً المحكمة الدولية، ومقرها في لاهاي بهولندا عبر منصة إكس، إن "مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية"، على حد زعمه.

فيما دعا بن غفير عبر إكس، كلا من نتنياهو وغالانت إلى "تجاهل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية"، بزعم أنه "معادٍ للسامية"، وشدد على ضرورة تصعيد الهجوم على حماس.

فيما أعلن وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس في بيانٍ أنه أمر فوراً بتشكيل لجنة خاصة بهدف مواجهة تحرك المحكمة المرتقب ضد نتنياهو وغالانت.

ووصف القرار بـ"الفاضح ووصمة عار" واعتبره "اعتداءً مباشراً دون رادع على ضحايا 7 أكتوبر ومختطفينا الـ128 في غزة".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "لن تمنعنا أي قوة في العالم من إعادة جميع مختطفينا وانهيار نظام حماس".

كما وصف الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس الحرب على غزة بأنها "الحرب الأكثر عدالة".

وزعم في منشور على منصة إكس أن "إسرائيل تحارب بأكثر الطرق أخلاقية في التاريخ، مع التزام القانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل وقوي".

وأضاف غانتس: "قبول قرار المدعي العام (خان)، سيكون جريمة تاريخية لا يمكن محوها".

أما رئيس وزراء إسرائيل الأسبق نفتالي بينيت فقال في منشور على منصة "إكس": "إن طلب المدعي العام يمثل لحظة عار للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي".

واعتبر إن "من الأفضل عدم وجود المحكمة"، مضيفاً: "حان الوقت لكي تقوم الدول المحترمة بوقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية".

ونقل موقع تايمز أوف إسرائيل عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "أتوقع أن تدين الإدارة الأمريكية مذكرات الاعتقال، وأعتقد أنهم سيقفون خلفنا".

ونقلت القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم إن: "قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "مشين ووقح ومنافق".

وبدورها نقلت القناة 13 عن مصدر مقرب من نتنياهو، لم تسمه: "إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي".

وفي وقت سابق الاثنين، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنهم تقدموا بطلبات لإصدار أوامر توقيف بحق 3 من قادة حماس، هم إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد ضيف، بتهمة بعض "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" المرتكبة في إسرائيل وقطاع غزة اعتباراً من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل.

وتشمل هذه الاتهامات "الإبادة والقتل باعتبارهما جرائم ضد الإنسانية"، و"احتجاز الرهائن باعتباره جريمة حرب"، و"الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية"، و"التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية".

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً برياً على رفح، وأعلن في اليوم التالي السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر، مما تسببه بإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.

وزاد إغلاق معبر رفح معاناة سكان قطاع غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، أجبرت الحرب الإسرائيلية نحو مليونين منهم على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في إمدادات الماء والغذاء والدواء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلفت نحو 115 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.