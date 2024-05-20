سياسة
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أردوغان يعرب لعلييف عن ارتياحه للتقدم في عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الاثنين، عن ارتياحه للتقدم الإيجابي في عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا.
أردوغان يعرب لعلييف عن ارتياحه للتقدم في عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا
الرئيس التركي يبحث التطورات الإقليمية والعالمية والعلاقات الثنائية مع نظيره الأذربيجاني / صورة: AA Archive
20 مايو 2024

وأشار بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية إلى أنه جرى خلال المحادثة بحث العلاقات بين تركيا وأذربيجان والتطورات الإقليمية والعالمية.

أعرب الرئيس أردوغان عن ارتياحه للتقدم الإيجابي في عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا، لافتاً إلى أن تركيا تتابع العملية من كثب.

وشدّد الرئيس التركي على أن السلام العادل والدائم في المنطقة سيخلق مناخاً جديداً لكل من أذربيجان وأرمينيا ودول المنطقة.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وفي مارس/آذار الماضي، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن يريفان وباكو ستنتقلان إلى خطوات فعلية بشأن ترسيم الحدود بينهما.

وأشار باشينيان، حينها، إلى أن عملية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان دخلت مرحلة فعلية.

وبيّن أن اللجان المعنية سترسم وتقرر النقاط الحدودية لجمهوريتي أرمينيا وأذربيجان.

وفي 8 مايو/أيار الجاري، استقبل أردوغان رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في المجمّع الرئاسي بأنقرة، وعقد الجانبان لقاءً تطرق إلى العلاقات الثنائية وعملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا والهجمات الإسرائيلية على غزة وقضايا إقليمية ودولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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