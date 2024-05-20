سياسة
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أردوغان يعزي مخبر بوفاة رئيسي ومرافقيه ويؤكد وقوف تركيا إلى جانب إيران
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني بالإنابة محمد مخبر، عن تعازيه بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته والوفد المرافق لهما، جراء تحطّم مروحيتهم، مؤكداً وقوف تركيا بجانب طهران بهذه الأيام العصيبة.
أردوغان يعزي مخبر بوفاة رئيسي ومرافقيه ويؤكد وقوف تركيا إلى جانب إيران
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني بالإنابة محمد مخبر / صورة: TRT Arabi
20 مايو 2024

وذكرت رئاسة دائرة الاتصال التركية في بيان، اليوم الاثنين، أن أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني بالإنابة محمد مخبر، أعرب خلاله عن تعازيه بوفاة رئيسي والوفد المرافق له، جراء تحطم مروحيتهم.

وقال الرئيس التركي إن بلاده ستقف دوماً إلى جانب الشعب الإيراني خلال أيامه العصيبة وتتشارك حزنه.

ووصف أردوغان الحادث بـ"الأليم والمحزن" بالنسبة لهم، متقدماً بالتعازي لإيران باسمه وباسم الشعب التركي.

وأكد أن تركيا ستواصل الوفاء بمتطلبات قانون حسن الجوار والأخوة تجاه إيران في المستقبل.

وقال الرئيس أردوغان إن مساهمات رئيسي وعبد اللهيان في العلاقات بين تركيا وإيران ستظل حاضرة في الأذهان دائماً.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بحادث تحطم مروحية، أمس الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد، خلال طريق عودتهما من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان، بمشاركة الرئيس علييف.

وتمكنت طائرة مسيّرة تركية من طراز "أقينجي" من كشف موقع تحطم المروحية، التي شاركت بأعمال البحث بناء على طلب إيراني من السلطات التركية.

واستطاعت فرق الإنقاذ من الوصول إلى حطام المروحية بعد جهود استمرت 15 ساعة.

ويعد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومحافظ محافظة تبريز مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي هاشم، أبرز الشخصيات التي توفيت في الحادث بجانب الرئيس.

كما توفي في الحادث، اثنان من كبار الضباط العسكريين في الحرس الثوري، وطاقم المروحية المكون من ثلاثة أفراد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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