جاء ذلك في خطاب ألقاه اليوم الاثنين عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الصدد: "قررنا إعلان حداد وطني ليوم واحد لنشاطر الشعب الإيراني آلامه".

وأضاف: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث مروحية ببالغ الحزن، ونعرب عن تعازينا للشعب الإيراني الشقيق ونؤكد وقوفنا إلى جوارهم".

وتطرَّق أردوغان خلال خطابه إلى مشاركة الطائرة المسيّرة "آقنجي" تركية الصنع في أعمال البحث عن حطام طائرة الرئيس الإيراني.

وقال في هذا السياق: "مسيّرة آقنجي نفذت طلعات بحث وإنقاذ (في إيران) لمدة 7 ساعات ونصف قاطعة 2100 كيلومتر رغم الأحوال الجوية السيئة".

وأشار إلى أن "آقنجي" أثبتت كفاءتها وفاعليتها خلال عملية البحث عن المروحية المنكوبة التي كانت تقلّ القادة الإيرانيين.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، ذكرت رئاسة دائرة الاتصال التركية في بيانٍ أن أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني بالإنابة محمد مخبر، أعرب خلاله عن تعازيه بوفاة رئيسي والوفد المرافق له.

وقال الرئيس التركي إن بلاده ستقف دوماً بجانب الشعب الإيراني خلال أيامه العصيبة وتتشارك حزنه.

ووصف أردوغان الحادث بـ"الأليم والمحزن"، متقدماً بالتعازي لإيران باسمه وباسم الشعب التركي.

وأكد أن تركيا ستواصل الوفاء بمتطلبات قانون حسن الجوار والأخوة تجاه إيران في المستقبل.

وقال الرئيس أردوغان إن مساهمات رئيسي وعبد اللهيان في العلاقات بين تركيا وإيران ستظل حاضرة في الأذهان دائماً.

وفي وقت أسبق اليوم الاثنين، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بحادث تحطم مروحية أمس الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد، خلال طريق عودتهما من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان، بمشاركة الرئيس علييف.

وتمكنت مسيّرة تركية من طراز "آقنجي" من كشف موقع تحطم المروحية، وشاركت بأعمال البحث بناء على طلب إيراني من السلطات التركية.

واستطاعت فرق الإنقاذ الوصول إلى حطام المروحية بعد جهود استمرت 15 ساعة.

ويعد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ محافظة تبريز مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي هاشم، أبرز الشخصيات التي توفيت في الحادث بجانب الرئيس.

كما توفي في الحادث اثنان من كبار الضباط العسكريين في الحرس الثوري وطاقم المروحية المكون من ثلاثة أفراد.