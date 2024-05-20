سياسة
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واشنطن تعزي بوفاة رئيسي وترجع عدم مساعدة إيران إلى "أسباب لوجستية"
أعربت الولايات المتحدة "تعازيها الرسمية" في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وآخرين، إثر حادث تحطم طائرة مروحية شمال غرب البلاد، مُرجعة عدم تلبية طلب طهران توفير المساعدة إلى "أسباب لوجستية".
واشنطن تعزي بوفاة رئيسي وترجع عدم مساعدة إيران إلى "أسباب لوجستية"
واشنطن تعزي بوفاة رئيسي وترجع عدم مساعدتها إيران إلى "أسباب لوجستية" / صورة: Reuters Archive
20 مايو 2024

وقال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيانٍ اليوم الاثنين: "بينما تختار إيران رئيساً جديداً، فإننا نؤكد مجدداً دعمنا للشعب الإيراني وكفاحه من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

كما أوضح البيان أن واشنطن "لم تتمكن، لأسباب لوجستية، من توفير المساعدة التي طلبتها إيران".

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تعازيه بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته والوفد المرافق لهما في حادثة تحطم مروحية.

وقال غوتيريش في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسمه الاثنين، إنه تلقى بحزن نبأ وفاة رئيسي وعبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادثة تحطم المروحية.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة تعازيه لأسر المتوفين ولحكومة إيران وشعبها.

والاثنين، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بحادث تحطم مروحية الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب)، في أثناء طريق عودتهما من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان الأحد، بمشاركة الرئيس علييف.

وتمكنت طائرة مسيرة تركية من طراز "آقينجي" من كشف موقع تحطم المروحية، وشاركت بأعمال البحث بناء على طلب إيراني من السلطات التركية.

واستطاعت فرق الإنقاذ الوصول إلى حطام المروحية بعد جهود استمرت 15 ساعة.

ويعد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ محافظة تبريز مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي هاشم، أبرز الشخصيات التي توفيت في الحادث بجانب الرئيس.

كما توفي في الحادث اثنان من كبار الضباط العسكريين في الحرس الثوري، وطاقم المروحية المكون من 3 أفراد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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