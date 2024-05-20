سياسة
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بعد وفاة رئيسي.. إيران تعلن إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 28 يونيو
أعلنت إيران، الاثنين، أن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستُجرى في 28 يونيو/حزيران المقبل، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية.
بعد وفاة رئيسي.. إيران تعلن إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 28 يونيو
الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي وهو يدلي بصوته خلال الانتخابات البرلمانية ومجلس الخبراء في طهران - 1 مارس 2024 / صورة: AP
20 مايو 2024

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، أنّ إعلان موعد الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في البلاد جاء بعد اجتماع بين رؤساء السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.

وسيبدأ تسجيل المرشّحين، حسب الوكالة، في 30 مايو/أيار الجاري، وأضافت أنّ الحملات الانتخابية ستجري خلال الفترة الممتدة بين 12 و27 يونيو/حزيران.

وبعد وفاة رئيسي، عُيّن محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، رئيساً بالنيابة.

وفي وقت أسبق اليوم الاثنين، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بحادث تحطم مروحية أمس الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد، خلال طريق عودتهما من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان، بمشاركة الرئيس علييف.

وتمكنت مسيّرة تركية من طراز "آقنجي" من كشف موقع تحطم المروحية، وشاركت بأعمال البحث بناء على طلب إيراني من السلطات التركية.

واستطاعت فرق الإنقاذ الوصول إلى حطام المروحية بعد جهود استمرت 15 ساعة.

ويعد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ محافظة تبريز مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي هاشم، أبرز الشخصيات التي توفيت في الحادث بجانب الرئيس.

كما توفي في الحادث اثنان من كبار الضباط العسكريين في الحرس الثوري وطاقم المروحية المكون من ثلاثة أفراد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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