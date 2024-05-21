وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، باستشهاد 7 مواطنين، وإصابة 9 آخرين برصاص قوات الاحتلال، بينهم اثنان بحالة خطيرة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، إن من بين الشهداء "رئيس قسم الجراحة في مستشفى جنين أسيد جبارين، الذي استُهدف في محيط المستشفى، والمعلم علام جرادات الذي كان متوجهاً إلى عمله في مدرسة وليد أبو مويس الأساسية للبنين، وطالب في طريقة عودته إلى منزله".

وقالت مديرة التربية والتعليم في جنين، سلام الطاهر، إن "جميع المدارس في مدينة جنين ومخيمها أُخليَت، باستثناء بعض الطلاب في مدرستَي الكرامة والزهراء، لخطورة الأوضاع الميدانية"، بحسب الوكالة.

ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسيّرَت آلياتها في شوارع جنين وحيفا ونابلس وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات تركزت في محيط مخيم جنين ووادي برقين .

وذكرت وكالة "وفا" أنّ جيش الاحتلال اعتقل أسيرة سابقة من قرية الجلمة شمالي جنين.

وأوضحت أن "قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة المحررة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان (41 عاماً)، عقب استدعائها لمقابلة المخابرات الاسرائيلية في معسكر الجلمة".

وفي أريحا قالت "وفا" إنّ جيش الاحتلال اعتقل 5 فلسطينيين، بعد تعرُّضهم لاعتداء من مستوطنين بمدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

ودهمت قوات الاحتلال أيضاً، حسب "وفا"، منزلاً قيد الإنشاء في قرية روجيب شرقي نابلس واعتقلت ثلاثة مواطنين كانوا يعملون فيه.

وفي طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قفين من محورها الغربي، وتمركزت في الحيين الغربي والشرقي ومحيط منطقة الأحراش، بلا إبلاغ عن اعتقالات.

وفي مدينة رام الله أفاد شهود عيان بأنّ "جيش الاحتلال شنّ منذ ساعات حملة اعتقالات طالت على الأقلّ 10 مواطنين من بلدة سنجل بينهم مسنّون".

ويصعّد جيش الاحتلال، بموازاة الحرب المدمرة على غزة، عملياته بالضفة، ما أدى إجمالاً إلى استشهاد 506 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 8800، وفق معطيات رسمية فلسطينية.