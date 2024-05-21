سياسة
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"كارثة وكابوس وجحيم".. مسؤولة أممية: لم تعد لدينا كلمات لوصف ما يحدث في غزة
حذّرت مسؤولة أممية من أنّ أهالي غزة يتحملون تبعات الحرب الإسرائيلية على القطاع، مشيرةً إلى أنّه لا يوجد ما يكفي من الإمدادات والوقود لتوفير أي مستوى معقول من الدعم للفلسطينيين.
"كارثة وكابوس وجحيم".. مسؤولة أممية: لم تعد لدينا كلمات لوصف ما يحدث في غزة
وسورنو: لا يوجد ما يكفي من الإمدادات والوقود لتوفير أي مستوى معقول من الدعم لشعب غزة / صورة: AP
21 مايو 2024

وقالت المسؤولة البارزة في جهود الإغاثة بالأمم المتحدة إيديم وسورنو لمجلس الأمن الاثنين، إنّ الغذاء والدواء للفلسطينيين في غزة يتراكم في مصر في ظلّ استمرار إغلاق معبر رفح.

وأضافت وسورنو أن مستودعاً للمنظمة لم يتسلم منذ يومين مساعدات من رصيف بحري أقامته الولايات المتحدة على شاطئ غزة.

وأردفت: "لم تعد لدينا كلمات لوصف ما يحدث في غزة. وصفنا ذلك بأنه كارثة، وكابوس، وجحيم على الأرض. إنه كل هذا، بل وأسوأ".

وأكدت وسورنو أن إغلاق معبر رفح أوقف تسليم ما لا يقل عن 82 ألف طن متري من الإمدادات، في حين كان الوصول إلى معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي محدوداً بسبب "الأعمال العدائية والظروف اللوجستية الصعبة وإجراءات التنسيق المعقدة" حسب وصفها.

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 114 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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