وأعرب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية دعم باريس للمحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات.

جاء ذلك بعدما طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس.

وأضافت الخارجية في بيانها أنها حذّرت إسرائيل "بضرورة التزامها الصارم القانون الإنساني الدولي، وخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف".

بدوره، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفضه طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واصفاً القرار بالـ"مشين".

وشدد بايدن، خلال مناسبة في البيت الابيض ضمن "شهر التراث اليهودي الأمريكي" أنّ "ما يحصل ليس إبادة جماعية، نحن نرفض ذلك".

أما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فقد ندد بطلب المدعي العام "المخزي"، محذراً من أنه يعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.

وفي وقت سابق الاثنين أعلن مدعي عام المحكمة كريم خان أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حركة حماس، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً برياً على رفح، وأعلن في اليوم التالي السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر، مما تسببه بإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.