وأعلن الشيخ عبر حسابه في منصة إكس، أن اللقاء جرى الأحد الماضي، دون أن يحدد مكان انعقاده، قائلاً: "تَركَّز الحديث على ضرورة وقف الحرب فوراً في قطاع غزة وإجبار إسرائيل على فتح المعابر كافة لإدخال الموادّ الغذائية والدواء".

وأضاف أن اللقاء تركز أيضاً على "وقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة من استيطان واعتداءات واقتحامات ومصادرة أموال السلطة، وأنه لا بديل من الحل السياسي الشامل الذي ينهي الاحتلال ويفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفق الشرعية الدولية".

وقادماً من السعودية، وصل سوليفان إلى إسرائيل الأحد، والتقى مسؤولين بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال مكتب الأخير في بيان، إنه بحث مع سوليفان "مواصلة الحرب بغزة، ولا سيما في رفح، وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، والاتصالات لاسترجاع المخطوفين، والأوضاع على الجبهة الشمالية".

وصباح أمس الاثنين، التقى سوليفان مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الذي دعا مراراً إلى رحيل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً برياً على رفح، تسبب في نزوح 810 آلاف فلسطيني، حسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الاثنين.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 115 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.