سياسة
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"سنتكوم" تعلن تسليم أكثر من 569 طن مساعدات لغزة عبر الرصيف العائم
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الثلاثاء، تسليم أكثر من 569 طنّاً من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الرصيف العائم، حتى الآن.
"سنتكوم" تعلن تسليم أكثر من 569 طن مساعدات لغزة عبر الرصيف العائم
شاحنة تنقل المساعدات الإنسانية من الرصيف المائي إلى مستودع للأمم المتحدة / صورة: AFP
21 مايو 2024

وقالت سنتكوم عبر منصة إكس: "جرى تسليم أكثر من 569 طنّاً مترياً حتى الآن من المساعدات الإنسانية عبر الرصيف البحري المؤقت إلى قطاع غزة لزيادة عمليات التوزيع من الشركاء في المجال الإنساني".

وكانت مصادر محلية فلسطينية أعلنت، الجمعة، بداية وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مدينة دير البلح، وسط القطاع.

بدورها، قالت الأمم المتحدة إن 10 شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية نُقلت من موقع الرصيف العائم بواسطة مقاولين تابعين للأمم المتحدة، ووصلت، الجمعة الماضية، إلى مستودع دير البلح.

وأشارت إلى أنها لم تتلقَّ أي مساعدات من الرصيف، يومي الأحد والاثنين.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنها لم تتلقَّ أي إمدادات طبية في قطاع غزة منذ 6 مايو/أيار.

كان مسؤولون عسكريون أمريكيون قد توقعوا، في تصريح إعلامي، عبور نحو 150 شاحنة مساعدات يوميّاً عبر الرصيف العائم إلى القطاع، لكن العاملين في المجال الإنساني أكدوا مراراً أن الطريقة الأكثر فاعلية لتخفيف المعاناة الإنسانية الشديدة في غزة هي إيصال المساعدات من خلال المعابر البرية.

وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية يعاني سكان غزة "مجاعة"، ولا سيما في محافظتي غزة والشمال، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب الحصار.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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