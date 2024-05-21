وأظهر التليفزيون الإيراني الرسمي عشرات آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في وسط مركز محافظة أذربيجان الشرقية حاملين صور الرئيس والضحايا السبعة الآخرين في الحادثة.

والاثنين أعلن التليفزيون الرسمي وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، بحادثة تحطُّم مروحية في محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب)، في طريق عودتهم من مراسم افتتاح سدّ على الحدود بين إيران وأذربيجان الأحد، بمشاركة الرئيس علييف.

وبعد مراسم التشييع، سيُنقَل جثمان رئيسي إلى مدينة قم وسط إيران في وقت لاحق الثلاثاء، قبل الانتقال إلى طهران حيث من المقرَّر أن يؤدي المرشد الإيراني علي خامنئي الصلاة على الجثامين ليل الثلاثاء، عشية مراسم وداع تُقام في العاصمة غداً الأربعاء.

وسيُنقَل جثمان رئيسي بعدها إلى محافظة خراسان الجنوبية في شرق البلاد، وسيُوارَى الثرى مساء الخميس في مسقط رأسه مدينة مشهد، حيث مرقد الإمام علي الرضا.

وكشفت موقعَ تَحطُّم المروحية، طائرة مسيرة تركية من طراز "أقينجي" شاركت في أعمال البحث عن موقع تحطم المروحية بناء على طلب إيراني من السلطات التركية. واستطاعت فرق الإنقاذ الوصول إلى حطام المروحية بعد جهود استمرت 15 ساعة.

ويُعَدّ وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ تبريز مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي آل هاشم، أبرز الشخصيات التي توُفّيَت في الحادثة بجانب الرئيس، كما توُفّي في الحادثة اثنان من كبار الضباط العسكريين في الحرس الثوري، وطاقم المروحية المكون من ثلاثة أفراد.

وينصّ الدستور على أن يتولّى النائب الأول لرئيس الجمهورية مهامّ الرئيس في حال الوفاة، على أن يعمل بالتعاون مع رئيسَي السلطتين التشريعية والقضائية، على إجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 50 يوماً بعد الوفاة. وذكر التليفزيون الرسمي الاثنين، أن الانتخابات الرئاسية المبكّرة ستُجرَى في 28 يونيو/حزيران المقبل.