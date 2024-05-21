وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أنه جرى انتخاب محمد علي موحدي كرماني، رئيساً لمجلس خبراء القيادة لمدة عامين، بأغلبية 55 صوتاً خلال أشغال الدورة السادسة للمجلس، التي احتضنها المبنى القديم لمجلس الشوری الإسلامي بالعاصمة طهران.

وبجانب مخبر، حضر الجلسة أمين مجلس صیانة الدستور أحمد جنتي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية في إيران محسني إيجئي، وعدد من وزراء الحكومة، وفق "إرنا".

وبحسب "إرنا"، وُضعَت باقتان من الزهور على المقعدين الفارغين لرئيسي، وإمام الجمعة في تبريز محمد علي آل هاشم، الذي قضى بدوره في حادثة تحطم المروحية.

وانتُخب رئيسي عام 2006 عضواً في "مجلس خبراء القيادة"، الذي يتولى انتخاب القيادات الإيرانية ومراقبة أدائها، وبعد ذلك بعامين تولى منصب النائب الأول لرئيس المجلس، بحسب "إرنا".

وتلا محمد محمدي كلبايكاني، رئيس مكتب المرشد الأعلى، خلال المراسم، رسالة علي خامنئي إلى الاجتماع، وجاء فيها أن "الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة هي مظهر من مظاهر الديمقراطية الإسلامية".

ودعا خامنئي في رسالته "الضمائر المستيقظة في جميع أنحاء العالم إلى الانتباه للحقائق المريرة للأنظمة المناهضة للدين".

وأشار إلى أن "الكارثة في غزة والإبادة الوحشية للنظام الصهيوني الغاصب وقتل آلاف الرجال والنساء والأطفال العزل، والحصار، تكشف مدى دعم ومساندة ما يسمى الحكومات الليبرالية الغربية لهذا الذئب المتعطش للدماء".

وانتظمت انتخابات مجلس خبراء القيادة في 1 مارس/آذار الماضي، وشُكّل المجلس بهدف اختيار القيادات ومراقبة أدائها. ويتكون المجلس من 88 من "المجتهدين المؤهلين الذين لهم مهامّ جسيمة في هيكل الجمهورية الإسلامية".

وتتمثل المهمة الأساسية لمجلس خبراء القيادة، وفق "إرنا"، في انتخاب القيادات الإيرانية ومراقبة أدائها.

وتستمرّ مدة ولاية المجلس 8 سنوات، ويُنتخب أعضاؤه بالاقتراع المباشر من الشعب، وتجري هذه الانتخابات على أساس المحافظات، ويكون كل شخص ممثلاً عن محافظة.

والاثنين أعلن التليفزيون الإيراني الرسمي وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، بحادثة تحطم مروحية، في محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب)، في طريق عودتهما من مراسم افتتاح سدّ على الحدود بين إيران وأذربيجان الأحد، بمشاركة الرئيس علييف.

واستطاعت طائرة مسيرة تركية من طراز "أقينجي" كشف موقع تحطم المروحية، وشاركت في أعمال البحث بناء على طلب إيراني من السلطات التركية. وتمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى حطام المروحية بعد جهود استمرت 15 ساعة.

وتوُفّي في الحادثة بجانب رئيسي وعبد اللهيان، كل من محافظ تبريز مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي هاشم، إضافة إلى اثنين من كبار الضباط في الحرس الثوري، وطاقم المروحية المكون من ثلاثة أفراد.