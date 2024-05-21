وقال سريع في بيان متلفز: "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وردّاً على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 في أثناء تنفيذ مهامّ عدائية في أجواء محافظة البيضاء".

وأشار إلى استهداف الطائرة بصاروخ أرض-جو محلي الصنع.

وأكد أن "عملية إسقاط الطائرة جاءت بعد أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى من نفس النوع في أجواء محافظة مأرب".

وأضاف: "بهذه العملية تكون القوات المسلحة اليمنية قد نجحت في إسقاط 5 طائرات من هذا النوع خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وأكّد أن جماعة الحوثي مستمرة في "تطوير قدراتها الدفاعية لصد العدوان الأمريكي-البريطاني على بلدنا، واستمراراً في تنفيذ عملياتها العسكرية انتصاراً للشعب الفلسطيني المظلوم حتى رفع الحصار ووقف العدوان في غزة".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه عدواناً وحرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيَّرات، مؤكدة العزم على مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.

وردّاً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري شنّ غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي.