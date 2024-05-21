سياسة
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الحصيلة ترتفع إلى 3543.. إصابة جنديين إسرائيليين في معارك بغزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلثاء، إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية بجنوب قطاع غزة.
الحصيلة ترتفع إلى 3543.. إصابة جنديين إسرائيليين في معارك بغزة
إصابة ضابط وجنديين إسرائيليين في معارك جباليا بغزة / صورة: AA Archive
21 مايو 2024

وأصيب جنديان إسرائليان من كتيبة "روتيم" التابعة للواء "غفعاتي" بجروح خطيرة خلال معركة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، وفق بيان جيش الاحتلال على منصة إكس.

وتابع الجيش: "كما أصيب أمس جندي احتياط في المجموعة اللوجستية 8237 بجروح خطيرة، خلال معركة في جنوب قطاع غزة".

وأشار إلى "إجلاء الجنديين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى"، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن ملابسات المعارك أو مواقعها بشكل محدد.

بذلك ارتفع عدد مصابي جيش الاحتلال الإسرائيلي المعلن إلى 3543 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 1752 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر ذاته، حسب معطيات بموقع الجيش الإلكتروني الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

يأتي إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة الجنديين، فيما تشتدّ المواجهات العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية.

وأمس الاثنين قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها قصفت قوات الاحتلال داخل معبر رفح، فيما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تفجيرها عبوة ناسفة بقوة راجلة إسرائيلية شرقي رفح وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح ما يزعم أنه "عملية محدودة النطاق"، وأعلن في اليوم التالي السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر.

وتسبب توغُّل قوات الاحتلال الإسرائيلية برفح في تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من المدينة وإغلاق المعبر، وهو الممر الرئيسيّ للمساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس إلى غزة.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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