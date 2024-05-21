سياسة
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الاحتلال يكثف قصفه على غزة تزامناً مع مناقشة مجلس الأمن الوضع برفح
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى "35 ألفا و647 شهيدا و79 ألفا و852 إصابة" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
الاحتلال يكثف قصفه على غزة تزامناً مع مناقشة مجلس الأمن الوضع برفح
قصف إسرائيلي على حي تل السلطان في رفح / صورة: AFP
21 مايو 2024

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 85 شهيدا و 200 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مشيرة إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ويأتي ذلك فيما انعقدت اليوم الثلاثاء جلسة مفتوحة بمجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات الأوضاع في رفح جنوبي قطاع غزة، تزامناً مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في المدينة الحدودية، وتواصل العدوان على القطاع كافة.

وحثّ المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند خلال الجلسة "الأطراف كافة على مضاعفة جهودها والعودة إلى طاولة المفاوضات فوراً وبحسن نية".

وتابع وينسلاند: "إذا لم تُستأنف المفاوضات، فأخشى الأسوأ للمدنيين المحاصرين المرعوبين في رفح، وللرهائن المحتجزين في ظروف لا يمكن تصوُّرها لمدة 225 يوماً".

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عزم إسرائيل توسيع هجومها البري في مدينة رفح، مدّعياً إجراء تعديلات "لإجلاء السكان وتوفير الاستجابة الإنسانية الكافية".

بدورها طالبت نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، إسرائيل بفتح معبر رفح "الآن وبلا تأخير"، داعية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح الوضع وضمان حماية المدنيين.

كما أكّد نائب مندوب بريطانيا أن بلاده "لن تؤيد عملية موسعة في رفح في ظل الظروف الحالية".

فيما قال المندوب الروسي إن "القيادة الإسرائيلية عازمة على مواصلة الأعمال العدائية رغم عجزها عن تحقيق أهدافها المعلنة".

وفي 6 مايو/أيار الجاري شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً برياً على رفح، وأعلن في اليوم التالي السيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر، مما سبّب إغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.

قصف على القطاع كافة

وبينما تتصاعد التحذيرات من تداعيات العدوان الإسرائيلي، يتواصل القصف العنيف على مناطق القطاع كافة، مسفراً عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه انتُشلَ 3 شهداء وعدد من المصابين، نتيجة استهداف طائرات الاحتلال منزلاً بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

بالتزامن، يتواصل القصف المدفعي على مناطق متفرقة في مخيم جباليا شمال القطاع.

وشنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على المنطقة الشمالية لمخيم البريج وسط القطاع، ما أدّى إلى استشهاد وإصابة عشرات.

كذلك استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف صاروخي استهدف منزلين شرق مدينة خان يونس جنوبيّ القطاع.

وشنّت زوارق الاحتلال الحربية هجوماً باتجاه شواطئ مدينة خان يونس.

وفي رفح أطلقت طائرة "كواد كابتر" النار على مجموعة من الفلسطينيين، خلف "جمعية المعاقين" ما أوقع إصابات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً على غزة خلفت نحو 115 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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