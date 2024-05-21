سياسة
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يلماز: أداء "أقينجي" في كشف موقع مروحية رئيسي أظهر تقدم صناعاتنا الدفاعية
قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي اليوم الثلاثاء، إن المساعدات التي تقدمها أنقرة لدول أخرى في مجال تكنولوجيات الصناعات الدفاعية، تعزز مكانة تركيا العالمية.
يلماز: أداء "أقينجي" في كشف موقع مروحية رئيسي أظهر تقدم صناعاتنا الدفاعية
جودت يلماز: صناعاتنا الدفاعية تعزز مكانة تركيا العالمية / صورة: AA
21 مايو 2024

وأكد يلماز في منشور على منصة إكس، أن الأداء الذي أظهرته المسيرة التركية "أقينجي" في تحديد موقع حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سلّط الضوء على الشوط الذي قطعته أنقرة في الصناعات الدفاعية.

وأوضح أن نجاح "أقينجي" في مهمتها خلال "الحادثة الأليمة" لمروحية الرئيس الإيراني، أظهر كذلك الإسهام الكبير للصناعات الدفاعية التركية في تعزيز أمن البلاد، وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية.

وشدّد المسؤول التركي على أن دعم أنقرة للدول الأخرى من خلال منتجات صناعات الدفاع التكنولوجية الفائقة، ينعكس إيجاباً على مكانتها وعلاقاتها الدولية.

واختتم يلماز منشوره بالإشادة باسم الشعب التركي، بسلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة "بايكار"، الشركة المصنعة للمسيرة "أقينجي"، إزاء أنشطته وفاعلياته في مجالات الصناعات الدفاعية والطائرات المسيرة.

وأمس الاثنين أعلن التليفزيون الإيراني الرسمي وفاة إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، بحادثة تحطم مروحية الأحد، بمحافظة أذربيجان الشرقية في أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سدّ على الحدود، بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.

واستطاعت طائرة مسيرة تركية من طراز "أقينجي" كشف موقع تحطم المروحية، وشاركت في أعمال البحث بناءً على طلب إيراني إلى السلطات التركية، وتمكّنَت فرق الإنقاذ من الوصول إلى حطام المروحية بعد جهود استمرت 15 ساعة.

وتوُفّي في الحادثة بجانب رئيسي وعبد اللهيان، كل من محافظ تبريز مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي هاشم، إضافة إلى اثنين من كبار الضباط في الحرس الثوري، وطاقم المروحية المكون من ثلاثة أفراد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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