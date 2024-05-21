وقال رئيس "مايكروسوفت" ساتيا ناديلا أمس الاثنين، في حفل إطلاق لهذه الأجهزة في مقر الشركة في ريدموند بولاية واشنطن الأمريكية: "نقدّم فئة جديدة تماماً من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز والمصممة لإطلاق العنان لقوة" الذكاء الصناعي على الجهاز.

وأضاف: "نطلق على هذه الفئة الجديدة اسم كوبايلوت بلاس (Copilot Plus)، وهي أسرع أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام ويندوز وأكثرها استعداداً للذكاء الصناعي على الإطلاق".

ويتوفر في الجهاز الجديد نظام ذكاء صناعي شبيه ببرنامج "تشات جي بي تي"، تطلق عليه مايكروسوفت اسم "كوبايلوت"، عبر منتجات الشركة، بما يشمل برنامجي "تيمز" و"أوتلوك" ونظام التشغيل ويندوز الخاص بها.

وقالت "مايكروسوفت" إن أجهزة الكمبيوتر "كوبايلوت بلاس"، المبنية بشرائح قوية قادرة على تشغيل برمجيات الذكاء الصناعي، أسرع بنسبة 58% من جهاز "إم 3 ماكبوك إير".

وكشفت شركات بينها "لينوفو" و"ديل" و"إيسر" و"إتش بي" أنها ستطلق أيضاً أجهزة كمبيوتر تعمل على برنامج "كوبايلوت بلاس" الجديد من مايكروسوفت.

وقالت "مايكروسوفت" إن ميزات الذكاء الصناعي ستظهر مباشرة على الجهاز، لذلك لن يُضطر المستخدم إلى انتظار إرسال البيانات من وإلى مراكز البيانات البعيدة أو الدفع مقابل الاشتراك.

وستتضمن عروض الذكاء الصناعي الترجمة المباشرة وتوليد الصور وقدرة متطورة على التفاعل مع جهاز الكمبيوتر من خلال محادثات وتفاعلات كلامية بسيطة بدلاً من النقر على الملفات أو القوائم المنسدلة (drop-down menus).

و"مايكروسوفت" هي المستثمر الرئيسي في "أوبن إيه آي"، وقد ضخت نحو 13 مليار دولار في شكل أرصدة حوسبة سحابية بما يلبّي الاحتياجات الضخمة للشركة المطورة لـ"تشات جي بي تي".

في المقابل، تعتمد مايكروسوفت على نماذج "أوبن إيه آي"، مثل "جي بي تي 4" GPT-4 للنص أو "دال-إي" Dall-E للصور، لتغذية الذكاء الصناعي المستخدم في منتجاتها.

يأتي إعلان ناديلا بشأن الذكاء الصناعي عقب إعلانات مشابهة أصدرتها غوغل و"أوبن إيه آي" الأسبوع الماضي.