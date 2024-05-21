سياسة
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رداً على طلب المدعي العام للجنائية الدولية.. غالانت: لا نعترف بسلطة المحكمة
انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، طلب المدعي للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحقه وبحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشدداً على أن إسرائيل "ليست طرفاً في المحكمة ولا تعترف بسلطتها".
رداً على طلب المدعي العام للجنائية الدولية.. غالانت: لا نعترف بسلطة المحكمة
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت / صورة: Reuters
21 مايو 2024

وقال غالانت في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء: "محاولة المدعي العام كريم خان حرمان دولة إسرائيل من الحق في الدفاع عن النفس وإطلاق سراح رهائنها، محاولة خسيسة، يتعين رفضها رفضاً قاطعاً".

وأضاف: "دولة إسرائيل ليست طرفاً في محكمة لاهاي ولا تعترف بسلطتها".

وكان المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، أعلن أمس الاثنين، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

وقال كريم خان إنه "بغضّ النظر عن أي أهداف عسكرية تريد إسرائيل تحقيقها في غزة.. فإن التسبب عمداً في الموت والمجاعة والمعاناة الكبيرة والإصابات الخطيرة لأجساد أو صحة السكان المدنيين أعمال إجرامية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة، خلّفَت نحو 115 ألفاً بين شهيد وجريح، مُعظَمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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