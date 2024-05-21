وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الثلاثاء: "سيزور نائب الرئيس ووزير الخارجية، إيران في 22 مايو/أيار 2024 لحضور مراسم جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، اللذين فقدا حياتهما في حادثة تحطم المروحية المأساوية التي وقعت في 19 مايو/أيار 2024".

وأمس الاثنين، أعلن التليفزيون الإيراني الرسمي وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، بحادثة تَحطُّم مروحية، في محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب)، في طريق عودتهما من مراسم افتتاح سدّ على الحدود بين إيران وأذربيجان الأحد، بمشاركة الرئيس علييف.

واستطاعت طائرة مسيرة تركية من طراز "أقينجي" كشف موقع تحطم المروحية، وشاركت في أعمال البحث بناءً على طلب إيراني إلى السلطات التركية، وتمكّنَت فرق الإنقاذ من الوصول إلى حطام المروحية بعد جهود استمرت 15 ساعة.

وتوُفّي في الحادثة بجانب رئيسي وعبد اللهيان، كل من محافظ تبريز مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي هاشم، إضافة إلى اثنين من كبار الضباط في الحرس الثوري، وطاقم المروحية المكون من ثلاثة أفراد.