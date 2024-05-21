سياسة
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يلماز وفيدان في زيارة رسمية لطهران الأربعاء لحضور مراسم جنازة رئيسي
يزور جودت يلماز نائب الرئيس التركي، ووزير الخارجية هاكان فيدان، إيران غداً الأربعاء، لحضور مراسم جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، اللذين فقدا حياتهما مع الوفد المرافق لهما في حادثة تحطم طائرة الأحد.
يلماز وفيدان في زيارة رسمية لطهران الأربعاء لحضور مراسم جنازة رئيسي
صورة مركبة لجودت يلماز (يمين) وهاكان فيدان (يسار) / Others
21 مايو 2024

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الثلاثاء: "سيزور نائب الرئيس ووزير الخارجية، إيران في 22 مايو/أيار 2024 لحضور مراسم جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، اللذين فقدا حياتهما في حادثة تحطم المروحية المأساوية التي وقعت في 19 مايو/أيار 2024".

وأمس الاثنين، أعلن التليفزيون الإيراني الرسمي وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، بحادثة تَحطُّم مروحية، في محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب)، في طريق عودتهما من مراسم افتتاح سدّ على الحدود بين إيران وأذربيجان الأحد، بمشاركة الرئيس علييف.

واستطاعت طائرة مسيرة تركية من طراز "أقينجي" كشف موقع تحطم المروحية، وشاركت في أعمال البحث بناءً على طلب إيراني إلى السلطات التركية، وتمكّنَت فرق الإنقاذ من الوصول إلى حطام المروحية بعد جهود استمرت 15 ساعة.

وتوُفّي في الحادثة بجانب رئيسي وعبد اللهيان، كل من محافظ تبريز مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي هاشم، إضافة إلى اثنين من كبار الضباط في الحرس الثوري، وطاقم المروحية المكون من ثلاثة أفراد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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