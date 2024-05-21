وقال خان في لقاء مع شبكة "CNN" الأمريكية إن بعض الساسة بينهم زعيم منتخب بدولة كبيرة تحدثوا معه "وكانوا صريحين للغاية بقولهم: هذه المحكمة بنيت من أجل إفريقيا ومن أجل.. (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

ونقل قول "الزعيم الكبير المنتخب" بأن "المحكمة لم تنشأ من أجل الغرب وحلفائه”.

وأضاف المدعي العام للجنائية الدولية: "نحن لا ننظر للأمر بهذه الطريقة، فهذه المحكمة هي إرث نورمبرغ. وهي إدانة للجانب المؤسف من الإنسانية، هذه المحكمة يجب أن تكون انتصاراً للقانون على السلطة والقوة الغاشمة".

وشدّد على أن تلك التهديدات لم تثنهم (أعضاء المحكمة)، مضيفاً: "في النهاية، علينا أن نفي بمسؤولياتنا مدّعين عامين، رجالاً ونساءً في المكتب، قضاةً وسجلاً لشيء أكبر من أنفسنا، وهو الإخلاص للعدالة".

وقال: "لن نتأثر بالأنواع المختلفة من التهديدات، بعضها عام والبعض الآخر ربما لا يكون كذلك".

والاثنين، أعلن خان سعيه لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قادة حركة حماس هم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

وأضاف أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، واستخدام التجويع وسيلةً للحرب من خلال منع إ مدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمداً في الصراع".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 115 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​وبموازاة الحرب المدمّرة على غزة صعد المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتهم بالضفة، ما أدى إلى مقتل 513 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 8 آلاف و800 آخرين، وفق معطيات رسمية.