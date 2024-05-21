سياسة
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"هُجّروا بطريقة غير إنسانية".. أردوغان يستذكر ضحايا نفي الشركس من القوقاز
استذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضحايا النفي الذي تعرّض له الشركس في عهد روسيا القيصرية.
"هُجّروا بطريقة غير إنسانية".. أردوغان يستذكر ضحايا نفي الشركس من القوقاز
أردوغان متضامناً مع الشركس: هُجّروا من القوقاز بطرق غير إنسانية / صورة: AA
21 مايو 2024

وقال أردوغان، في منشور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى 160 لتهجير الشركس من منطقة القوقاز على يد روسيا القيصرية إن الشركس تعرّضوا للتهجير من القوقاز بطرق "غير إنسانية" في القرن التاسع عشر.

وأعرب أردوغان عن تضامنه مع "الأشقاء الشركس" في ذكرى تهجيرهم، مترحماً على من فقدوا أرواحهم منهم.

تهجير الشركس

بين عامي 1763-1864، شهد شمال القوقاز حرباً استمرت 101 عام، بين الروس وشعوب المنطقة المسلمة، صنّفت على أنها من أكثر الحروب دموية على مرّ التاريخ، إذ أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 500 ألف من سكان القوقاز، وتهجير مئات آلاف الشركس وغيرهم من شعوب المنطقة.

وفي 21 مايو/أيار 1864، بعد انتصار روسيا القيصرية على شعوب القوقاز في وادي "كبادا" قرب مدينة "سوتشي" الشهيرة، المطلة على البحر الأسود، كان هذا التاريخ "بداية النهاية" للشركس، وشعوب شمال القوقاز المسلمة.

وقضى خلال عمليات التهجير القسري حسب أرقام غير رسمية بين 400-500 ألف شركسي، بسبب الأوبئة والجوع.

ونُفي معظم الشركس إلى منطقة الأناضول والأجزاء الأوروبية الخاضعة لسيطرة العثمانيين، ثم هاجر قسم منهم من تلك المناطق إلى سوريا والأردن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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