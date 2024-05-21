سياسة
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الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم أوكرانيا عسكرياً بأرباح الأصول الروسية
وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على استخدام أرباح الأصول الروسية المجمّدة لديه لمصلحة الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها.
الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم أوكرانيا عسكرياً بأرباح الأصول الروسية
الاتحاد الأوروبي يقرر صرف أرباح الأصول الروسية لمصلحة أوكرانيا   / صورة: AA
21 مايو 2024

وأعلن المجلس الأوروبي في منشور عبر منصة إكس أن الخطة المعدة بشأن إيرادات روسيا غير العادية الناتجة عن أصولها المجمّدة قبلت من الدول الأعضاء.

وبناءً على ذلك ستُستخدم الأرباح من الأصول الروسية لدعم الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها.

وفي هذا السياق سيجري تحويل 90 بالمئة من الأرباح إلى الدفاع والدعم العسكري لأوكرانيا، من خلال صندوق السلام الأوروبي، و10 % إلى برامج مختلفة لإعادة إعمار البلاد.

وجمّدت دول الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو من رصيد البنك المركزي الروسي بسبب الحرب، وتحقق المؤسسات المالية التي تجمّد الأصول الروسية أرباحاً هائلة من خلال إعادة استثمارها عند استحقاقها.

وتحتفظ شركة يوروكلير -بلجيكية تقدم خدمات مقايضة الأوراق المالية وحفظها- بمبلغ 180 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي المجمّدة من الاتحاد الأوروبي.

وتتزايد الأصول في الميزانية العمومية للمؤسسة بسرعة ما يولد أرباحاً كبيرة من إيرادات الفوائد، ولهذا حققت يوروكلير إيرادات تزيد على 3 مليارات يورو العام الماضي من الفوائد على الأصول الروسية المجمّدة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وستتمكن دول الاتحاد الأوروبي من استخدام الربح السنوي الذي يبلغ نحو 3 مليارات يورو من استثمار الأصول الروسية المجمّدة في شراء الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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