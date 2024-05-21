سياسة
3 دقيقة قراءة
بسبب "الجزيرة".. إسرائيل توقف بث "أسوشيتد برس" لتغطية حرب غزة
ندّدت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بقرار الحكومة الإسرائيلية إيقاف خدمتها للبث المباشر من جنوب البلاد لتغطية الأحداث في قطاع غزة، مشيرة إلى استناد الحكومة في ذلك إلى "قانون يحظر تزويد قناة الجزيرة القطرية بالصور".
بسبب "الجزيرة".. إسرائيل توقف بث "أسوشيتد برس" لتغطية حرب غزة
إسرائيل توقف البث المباشر لأسوشيتد برس في تغطية حرب غزة وتستولي على معداتها / صورة: AP
21 مايو 2024

وأدانت "أسوشيتد برس" في بيان "بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بإيقاف بثنا المباشر طويل الأمد".

كما استنكرت الوكالة الأمريكية "الاستخدام التعسفي" لقانون البث التدفقي الأجنبي الجديد الذي يحظر تقديم صور لقناة الجزيرة.

وأوضح البيان أن السلطات الإسرائيلية استولت على معدات الوكالة ومشاهد التقطتها شمال غزة بذريعة قانون "الإعلام الجديد" الذي يسمح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية.

وحثت "أسوشيتد برس" إسرائيل على تمكينها على الفور من مواصلة تقديم خدماتها "المهمة لآلاف وسائل الإعلام حول العالم".

وأكدت أن "القناة الفضائية القطرية (الجزيرة) هي من بين آلاف العملاء الذين يتلقون بث فيديو مباشراً من الوكالة وغيرها من المؤسسات الإخبارية".

وبحسب البيان ذاته، "وصل مسؤولون من وزارة الاتصالات الإسرائيلية إلى موقع الوكالة في مستوطنة سديروت الجنوبية بعد ظهر الثلاثاء وصادروا المعدات، وسلموها قراراً موقعاً من وزير الاتصالات شلومو كرعي، زاعمين أنها تنتهك قانون البث الأجنبي الجديد في البلاد".

وأفادت الوكالة بأنها قبل وقت قصير من الاستيلاء على المعدات، كانت تبث مشهداً عاماً لشمال غزة، مؤكدة أنها تلتزم قواعد الرقابة العسكرية الإسرائيلية، التي تحظر بث تفاصيل مثل تحركات القوات التي يمكن أن تعرّض الجنود للخطر.

ومطلع أبريل/نيسان الماضي، صدّق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بأغلبية 71 عضواً من أصل 120، ومعارضة 10، بالقراءة الثانية والثالثة، على مشروع قانون قدمه وزير الاتصالات شلومو كرعي، يسمح بوقف بث وسائل الإعلام الأجنبية في البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وينص القانون على أنه "إذا اقتنع رئيس الوزراء بأن قناة أجنبية تضر بالبلاد فيمكن التحرك ضدها"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بعد موافقة رئيس الوزراء، بإصدار أمر بوقف بث قناة أجنبية إذا اقتنع بأن محتواها يمس فعلاً أمن الدولة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 115 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us