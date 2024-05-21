وأدانت "أسوشيتد برس" في بيان "بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بإيقاف بثنا المباشر طويل الأمد".

كما استنكرت الوكالة الأمريكية "الاستخدام التعسفي" لقانون البث التدفقي الأجنبي الجديد الذي يحظر تقديم صور لقناة الجزيرة.

وأوضح البيان أن السلطات الإسرائيلية استولت على معدات الوكالة ومشاهد التقطتها شمال غزة بذريعة قانون "الإعلام الجديد" الذي يسمح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية.

وحثت "أسوشيتد برس" إسرائيل على تمكينها على الفور من مواصلة تقديم خدماتها "المهمة لآلاف وسائل الإعلام حول العالم".

وأكدت أن "القناة الفضائية القطرية (الجزيرة) هي من بين آلاف العملاء الذين يتلقون بث فيديو مباشراً من الوكالة وغيرها من المؤسسات الإخبارية".

وبحسب البيان ذاته، "وصل مسؤولون من وزارة الاتصالات الإسرائيلية إلى موقع الوكالة في مستوطنة سديروت الجنوبية بعد ظهر الثلاثاء وصادروا المعدات، وسلموها قراراً موقعاً من وزير الاتصالات شلومو كرعي، زاعمين أنها تنتهك قانون البث الأجنبي الجديد في البلاد".

وأفادت الوكالة بأنها قبل وقت قصير من الاستيلاء على المعدات، كانت تبث مشهداً عاماً لشمال غزة، مؤكدة أنها تلتزم قواعد الرقابة العسكرية الإسرائيلية، التي تحظر بث تفاصيل مثل تحركات القوات التي يمكن أن تعرّض الجنود للخطر.

ومطلع أبريل/نيسان الماضي، صدّق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بأغلبية 71 عضواً من أصل 120، ومعارضة 10، بالقراءة الثانية والثالثة، على مشروع قانون قدمه وزير الاتصالات شلومو كرعي، يسمح بوقف بث وسائل الإعلام الأجنبية في البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وينص القانون على أنه "إذا اقتنع رئيس الوزراء بأن قناة أجنبية تضر بالبلاد فيمكن التحرك ضدها"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بعد موافقة رئيس الوزراء، بإصدار أمر بوقف بث قناة أجنبية إذا اقتنع بأن محتواها يمس فعلاً أمن الدولة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 115 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​