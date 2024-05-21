وشدّدت غينيز في منشور لها عبر إكس على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "شرط مهم للسلام والأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأشارت إلى أن "الوقت قد حان" لأن تعترف بلادها بالدولة الفلسطينية.

وقالت: "يجب أن تكون بلجيكا رائدة في أوروبا وتعترف بالدولة الفلسطينية الآن".

وكانت بلجيكا قد أعلنت في وقت سابق أنها قررت الاعتراف بالدولة الفلسطينية من حيث المبدأ، وأنها ستفعل ذلك "عندما يحين الوقت المناسب".

والجمعة الماضي، أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غلوب أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية في منتصف يونيو/حزيران المقبل، مشدداً على أن ذلك "الحل الوحيد الممكن لتحقيق السلامة والأمن في المنطقة".

فيما قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، الأربعاء الماضي، إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية قبل نهاية الشهر الجاري.

وعزمت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلة إن حل الدولتين ضروري من أجل سلام دائم في المنطقة.

واعترفت 139 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية منذ عام 1988.

وتشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين.