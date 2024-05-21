وقال الاتحاد الأوروبي، أمس (الاثنين) 20 من مايو/أيار، في بيان، إن 31 مستشفى من أصل 36 في غزة، تعرضت لأضرار أو دُمِّرت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، داعياً إلى وقف الهجمات على المرافق الصحية ذات الأهمية الحيوية للمدنيين.

وأكد البيان أن "الحصول على الرعاية الطبية الطارئة يحمل أهمية كبرى في وقت يعيش فيه الفلسطينيون في غزة تحت القصف الإسرائيلي المستمر، ويواجه أكثر من 9 آلاف شخص مصابين بجروح بليغة خطر الموت بسبب نقص الرعاية الصحية الكافية".

ما أوضاع المستشفيات في رفح؟

أفاد مراسل TRT عربي سامي برهوم، بأن المنظومة الصحية في رفح منهارة، حيث يوجد مستشفى حكومي واحد هو "أبو يوسف النجار" الذي خرج عن الخدمة لوقوعه ضمن الأحياء التي طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها، وجرت عملية إخلاء المستشفى في اللحظات الأولى من بدء العملية العسكرية في 6 مايو/أيار الحالي.

وأضاف برهوم أن البديل الحالي هو مستشفى الكويت التخصصي وسط رفح، وهو مشفى صغير يفتقر إلى المقومات اللازمة، مثل ثلاجة الموتى أو غرف العناية المركزية، ولا يستطيع التعامل مع الإصابات الحرجة، ويعمل الآن بحذر شديد جداً بحكم أنه في منطقة إخلاء ومن الصعب الوصول إلى المنطقة، وفق برهوم.

أما مستشفى الهلال الإماراتي للولادة، الموجود في حي تل السلطان، فهو مكتظ أصلاً. أُنشئت فيه نقطة طبية ميدانية لتقديم المساعدة الأولية للجرحى، لكنه غير مجهَّز لاستقبال الحالات الخطيرة، وفق برهوم.

وفي أقصى غربي مدينة رفح (منطقة المواصي)، حيث يقطن بعض النازحين، يوجد بعض المشافي الميدانية التي تستقبل الإصابات لكنها بعيدة جداً عن وسط مدينة رفح، أو عن المنطقة الشرقية، إذ تحتاج عمليات نقل المرضى والجرحى إلى وقت للوصول إلى تلك المشافي الميدانية التي من ضمنها: المستشفى الأمريكي الميداني، ومستشفى الصليب الأحمر الميداني، اللذان يحويان فرقاً طبية أجنبية ومعدات وأقسام جراحة وولادة وصيدلية.

وسبق أن حذَّر ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن، في 14 مايو/أيار الحالي من وقوع كارثة إنسانية "تفوق التصور" إذا وقع توغل واسع النطاق من الجيش الإسرائيلي في رفح جنوبي غزة.

وأشار إلى أن المستشفيات أصبحت "مثقلة بالأعباء وعاجزة تماماً عن العمل، وتقترب من حافة الانهيار".

المشافي ضمن دائرة الاستهداف

ويقول المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إسماعيل ثوابتة، إن تلويحات جيش الاحتلال الإسرائيلي باجتياح مزيد من المناطق والأحياء في محافظة رفح ينذر بتعميق الكارثة الإنسانية الموجودة أصلاً.

ويضيف لـTRT عربي أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ باجتياح شرق محافظة رفح، ووضع المستشفى الحكومي الوحيد (أبو يوسف النجار) في دائرة الاستهداف الحمراء، معتبراً أن هذا يأتي ضمن السياق العام لاستهداف المشافي والقطاع الصحي منذ بدء العدوان.

ويشير ثوابتة إلى أن لدى الاحتلال خطة مُبيّتة لإسقاط المنظومة الصحية في قطاع غزة وتحويله إلى مكان غير صالح للحياة، حيث تعد محافظة رفح ضعيفة جداً وهشة على مستوى القطاع الصحي.

وحذَّر من أن أي عملية استهداف موسَّعة في رفح ستُنذر بكارثة إنسانية كبيرة. ولا يوجد أي مستشفى فيها يستطيع استيعاب أي عدد من الجرحى حالياً، إذ ترقى هذه الجرائم إلى "جرائم ضد الإنسانية"، وفق ثوابتة.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل الانسحاب من محافظة رفح، فضلاً عن إنشاء مستشفيات ميدانية غربي ووسط محافظة رفح تؤدي دور المستشفيات التي أخرجها الاحتلال الإسرائيلي عن العمل.

وفي حديث سابق لـTRT عربي مع المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، وصفت الوضع الصحي في غزة بـ"الصعب والكارثي" لوجود عدد قليل جداً من المستشفيات التي تعمل بشكل جزئي ووصولها إلى أقصى طاقتها الاستيعابية.

وقالت: "يزداد الضغط على كاهل المستشفيات المتبقية التي ليس مطلوباً منها أن تتعامل مع ضحايا القصف المباشر أي الجرحى والمصابين فقط، وإنما أيضاً الحالات المرضية المزمنة والمصابين بالأمراض المُعدية".